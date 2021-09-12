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Общество

В области за сутки зарегистрировали 228 заражений COVID-19 и 17 смертей

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 228 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе.

Инфицированных зарегистрировали в Пензе (167), Пензенском (13), Лунинском (10) районах. Менее 10 случаев выявили в Нижнеломовском (9), Бессоновском (8), Мокшанском (3), Белинском, Земетчинском, Сердобском (по 2), Башмаковском, Каменском, Наровчатском, Шемышейском (по 1). В ЗАТО Заречный прибавилось 8 пациентов.

Общее число заразившихся в области достигло 66 291.

За минувшие сутки медики выписали 189 человек. Всего с начала эпидемии вирус побороли 55 357 жителей региона.

Зарегистрировано 17 новых смертей. Общее число жертв коронавирусной пневмонии - 2 351.

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Гость||

Кого же сейчас проверяют на Ковид?! Детям и взрослым опять не берут мазки, только частным образом можно сдать, врачи только и пожимают плечами, что после 20 сентября возможно возобновят! Классы под шумок тоже закрывают на карантин! Безобразие!

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