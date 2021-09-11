Дом в Пензе может поставить рекорд по количеству подъездов

11.09.2021 | 19:00

Жители дома № 7 на Саранской считают, что если бы в Пензе существовала своя книга рекордов, их пятиэтажка туда бы точно попала. Другого такого здания в городе нет: в нем 19 подъездов, а обычно их от четырех до семи.

Еще одна особенность - нет никаких арок, которые позволили бы прохожим сократить путь. Цельное строение стоит буквой Г, хочешь не хочешь, а придется обойти. 320 шагов и 4,5 минуты потребуется, чтобы пройти от первого подъезда до последнего.

Изначально дом задумывался более коротким - на 15 подъездов.

«Сначала он относился к ТЭЦ, запроектировали только одно крыло. А потом подумали, что рабочих много: давали не только тем, кто с ТЭЦ, а и субподрядчикам, расширение было, народу много. Решили дополнительно четыре подъезда построить», - пояснил житель дома Николай Дроздов.

Местные жители утверждают, что им необычная длина дома неудобств не доставляет.

«Как-то привыкли с первого дня, что большой и необычный. Некоторые, когда адрес говоришь, сразу понимают: длинный дом. Кто-то сначала удивляется», - рассказали они.

Хотя стоит дом в районе, который многие считают непрестижным - Пенза IV, - жильцы его любят. Многие вселились сюда сразу после постройки пятиэтажки - в 1975-м.

«Сын у меня уже говорит, что отсюда никуда не уедет. Обидно только, что микрорайон у нас нехорош, а так все устраивает», - отметил житель дома Сергей Великанов.

Некоторые из местных специально считали количество подъездов в других длинных домах Пензы. В Арбекове, например, нашлись строения, где их больше десятка. Но рубеж в 19 ни один не перешагнул.