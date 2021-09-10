Заработок с ГК «Территория жизни» привлекает все больше пензенцев

10.09.2021 | 17:28

Группа компаний «Территория жизни» не только строит современные жилые комплексы, но и предоставляет возможности в развитии и заработке. Компания заинтересована в том, чтобы люди взаимодействовали с экосистемой «Территория жизни» и получали от этого выгоду.

Пензенцам предоставляется уникальная возможность заработать на сделках с недвижимостью. Это беспрецедентное решение для рынка, отличная возможность получать стабильный доход и стать членом успешной команды. При этом не нужно быть профессиональным риелтором и тем более изучать основы продаж и профильную литературу.

Проект «Зарабатывай легко с TRZH.PRO» стартовал 1 марта текущего года и успешно реализуется.

Начать работу на портале можно без каких-либо вложений. Участникам проекта необходимо найти клиента, который планирует приобрести квартиру, и с помощью менеджеров «Территории жизни» помочь ему принять решение о покупке.

Для этого не нужно иметь специальные навыки продаж, а заработать на одной сделке можно до 150 000 рублей. Проект «Зарабатывай легко с TRZH.PRO» предусматривает стабильный доход от продажи квартир в ЖК «Арбековская застава» и ЖК «Лугометрия».

Чтобы начать зарабатывать, достаточно:

- зарегистрироваться на портале trzh.pro;

- найти потенциального клиента;

- привести его в офис продаж, далее его консультируют профессиональные менеджеры и оформляют сделку;

- получить гарантированное вознаграждение от 1,5 до 2% стоимости реализованной квартиры.

Максимальная сумма за одну сделку - 150 000 рублей.

Стать участником проекта может стать любой желающий. Уже есть пензенцы, которые успешно заработали. С момента старта сумма вознаграждения участников составила 2 300 000 рублей.

В «Территории жизни» отмечает, что покупатели сейчас предпочитают квартиры с готовой отделкой в комплектациях SMART PRO и «Все включено!».

Например, покупка жилья в 15-х строениях «Арбековской заставы» - очень популярный вариант для тех, кто хочет быстро въехать в квартиру с готовой отделкой и не ждать сроков сдачи дома. Эти флагманские smart-дома уже введены в эксплуатацию и готовы к заселению.

Квартиры в них сдаются с полностью готовой отделкой SMART PRO. Это значит, что уже установлены межкомнатные двери и натяжные потолки с точечными светильниками, уложен ламинат, при отделке санузлов и ванных комнат использована керамическая плитка итальянского бренда Kerama Marazzi.

Дополнение к отделке - стиральная машина и кухонный модуль. На все работы по отделке и материалы имеется пятилетняя гарантия от застройщика. Новоселы будут избавлены от хлопот по ремонту, им останется только расставить мебель, и квартира будет готова к проживанию.

«Предлагать людям комфортное жилье в современном жилом комплексе очень приятно: функциональные решения от нашей компании удобны и востребованы на рынке. Работа на портале легка и доступна для всех желающих заработать на сделках с недвижимостью. Мы очень рады, что проект TRZH.PRO становится все более популярным», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Стоит добавить, что группа компаний «Территория жизни» регулярно подводит итоги работы уникального проекта и награждает лучших участников ценными призами и подарками.

Задать вопросы, а также узнать весь механизм работы можно по телефону единого контактного центра ГК «Территория жизни» +7 (8412) 203-000 и на сайте trzh.pro.

Краткая памятка-инструкция о работе проекта - на фото.