СМИ: в Пензе женщина незаконно сделала ЭКО и требует алименты

10.09.2021 | 11:24

В Пензе женщина, родившая после процедуры ЭКО, получает от бывшего сожителя алименты на содержание двоих детей. Историю начали обсуждать на федеральном уровне после выхода сюжета, который снял телеканал «360».

По словам журналистов, более шести лет назад мужчина и женщина из Пензы решили завести детей. Забеременеть естественным способом не получилось, они получили квоту и обратились в частный медцентр для проведения ЭКО. Две попытки закончились неудачно.

Пара рассталась, но через некоторое время женщина обратилась к экс-сожителю с просьбой сдать биоматериал для еще одной попытки провести процедуру. Она якобы настаивала, что будет рожать для себя, и он согласился сдать анализы и пройти обследование в надежде, что этим все и ограничится.

Однако через полгода выяснилось, что женщина ждала двойняшек. Якобы сотрудники медицинского центра по ее просьбе использовали сперму, взятую для анализов, и провели ЭКО. К тому моменту мужчина женился на другой и планировал завести с ней ребенка.

Когда две малышки появились на свет, их мать сказала бывшему любовнику, что им требуется дорогостоящее лекарство, которое якобы не предоставляют матерям-одиночкам. И тот согласился, чтобы его имя вписали в графу «Отец» в свидетельстве о рождении.

«В итоге мне в ноябре 2016 года присудили алименты в размере 0,75 МРОТ на каждого», - рассказал мужчина. Он попытался оспорить факт родства, но экспертиза подтвердила его отцовство.

В настоящее время мужчина и его нынешняя супруга пытаются доказать, что его бывшая сожительница не является матерью девочек (ее ДНК якобы не совпадает с их). Мужчина платит девочкам алименты. По словам журналистов, он работает водителем, получает 13 тыс. рублей и отдает им всю сумму. Пара, недовольная сложившейся ситуацией, стремится предать историю огласке и привлечь к ответственности виновных.