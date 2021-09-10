Общество

«Билайн» предлагает пензенцам детские умные часы всего за 1 рубль

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В начале нового учебного года «Билайн» запустил специальное предложение для школьников и их родителей. В любом удобном офисе продаж или в интернет-магазине оператора можно приобрести детские умные часы Geozon всего за 1 рубль при оплате услуг связи.

Принять участие в акции могут новые и действующие абоненты тарифной линейки «Близкие люди», подключившие опцию «Бонусные рубли на год»*.

В комплекте со смарт-часами идут дополнительная SIM-карта и бесплатное полугодовое пользование пакетом родительской SIM-карты.

Детские умные часы Geozon - это гаджеты нового поколения, разработанные специально для школьников младшего возраста. С их помощью родители не только будут в курсе, где именно находится их ребенок, но и смогут общаться с ним через звонки, SMS-сообщения и видеосвязь.

Смарт-часы защищены от проникновения воды и пыли, а благодаря яркому и приятному дизайну дети не захотят с ними расставаться.

Согласно результатам исследования, проведенного сервисом «Билайн.Аналитика», востребованность умных часов в России растет с каждым годом. Так, в этом году продажи подобных устройств в компании «Билайн» по сравнению с показателями прошлого года увеличились в два раза. Общее количество детских смарт-часов, зарегистрированных в сети оператора, с начала года выросло на 32%.

Акция проводится с 1.09.2021 по 31.12.2021 на территории Свердловской, Курганской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей; в Удмуртской Республике, Республике Марий Эл, Республике Татарстан, Республике Коми, Республике Мордовия, Республике Башкортостан, Чувашской Республике; в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО и Пермском крае - в офисах продаж и обслуживания и в интернет-магазине «Билайн». В ней могут принять участие новые и действующие абоненты «Билайн», обслуживающиеся по тарифу, участвующему в акции.

Акция несовместима с другими акциями и предложениями. Количество товаров ограничено. Цены указаны с учетом НДС. Организатор акции (продавец) - ПАО «ВымпелКом» (РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636). Подробнее об акции – на beeline.ru.

*Цена опции «Бонусные рубли на год» зависит от выбранной модели часов. Бонусные рубли будут расходоваться на оплату абонентской платы по тарифу пользователя.

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