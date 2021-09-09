Житель Пензы отсудил у туроператора более 400 тыс. за сорванный отпуск

09.09.2021 | 09:37

В Пензе турист, у которого из-за коронавирусных ограничений сорвался отдых за рубежом, отсудил у туроператора крупную сумму.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что между потребителем и турагентом был заключен договор, согласно которому для первого была забронирована туристическая поездка в Турцию. Туроператором являлось ООО «Анекс Туризм». Пензенец оплатил полную стоимость услуг.

Из-за распространения COVID-19 поездка не состоялась. Гражданин обратился к турагенту с заявлением о расторжении договора и возврате денег, но требования не были удовлетворены.

В соответствии с законодательством, туроператор должен был направить потребителю уведомление о предоставлении равнозначного туристского продукта, но компания этого не сделала.

Гражданин обратился уже к ООО «Анекс Туризм» с претензией о расторжении договора и возврате денег. Требования опять не удовлетворили. Тогда пензенец обратился в Роспотребнадзор, а его сотрудники направили исковое заявление в Ленинский районный суд.

В результате договор был расторгнут. С ООО «Анекс Туризм» в пользу гражданина взысканы денежные средства, оплаченные по договору реализации туристского продукта (202 380 руб.), неустойка (еще 202 380 руб.) и компенсация морального вреда (3 тыс. руб.). Кроме того, организация заплатит штраф в размере 203 880 руб.