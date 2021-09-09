В поликлиниках Пензы начали прием 39 молодых специалистов

09.09.2021 | 16:43

В поликлиниках Пензы появилось 39 новых медицинских работников. До конца года ожидается, что в них трудоустроятся еще около 30 специалистов.

Пополнение кадрового состава произошло в поликлинике № 14. Там работают 10 новых специалистов, среди них 2 врача-хирурга, 2 эндокринолога, 3 участковых терапевта.

В городской поликлинике № 11 начали прием новые кардиолог, офтальмолог и 3 участковых терапевта, а в поликлинике № 8 - эндокринолог, ревматолог и 2 участковых врача-терапевта.

До конца года планируется полностью укомплектовать ГБУЗ «Городская поликлиника» по таким специальностям, как эндокринология, оториноларингология, неврология и ревматология, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области с 2016 по 2021 год удалось сократить дефицит врачей-специалистов с 837 до 412.

Помимо врачей-специалистов, в области не хватает и медицинского персонала со средним образованием. Так, в сельские населенные пункты требуется около 100 медсестер, фельдшеров в ФАПы и выездные бригады скорой.