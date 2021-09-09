В Пензенской области число умерших от COVID-19 превысило 2 300

В четверг, 9 сентября, региональный штаб сообщил о 234 новых случаях COVID-19, подтвержденных за последние сутки.
168 заболевших - жители Пензы, 12 - Бессоновского района, 10 - Башмаковского.
По 9 пациентов выявлено в Каменском районе и городе Заречном, 8 - в Пензенском районе, по 4 - в Белинском, Нижнеломовском и Шемышейском, 3 - в Лунинском, по 1 - в Земетчинском, Никольском и Пачелмском районах.
Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в регионе составило 65 602. За это время выздоровело 54 683 пациента, из которых 256 выписались 8 сентября.
За этот же период скончалось 2 303 пациента с COVID-19, в том числе 19 - за предыдущий день.
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они что масок не носили или не вакцинировались?