Общество

В Пензенской области число умерших от COVID-19 превысило 2 300

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В четверг, 9 сентября, региональный штаб сообщил о 234 новых случаях COVID-19, подтвержденных за последние сутки.

168 заболевших - жители Пензы, 12 - Бессоновского района, 10 - Башмаковского.

По 9 пациентов выявлено в Каменском районе и городе Заречном, 8 - в Пензенском районе, по 4 - в Белинском, Нижнеломовском и Шемышейском, 3 - в Лунинском, по 1 - в Земетчинском, Никольском и Пачелмском районах.

Общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии в регионе составило 65 602. За это время выздоровело 54 683 пациента, из которых 256 выписались 8 сентября.

За этот же период скончалось 2 303 пациента с COVID-19, в том числе 19 - за предыдущий день.

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Гость||

они что масок не носили или не вакцинировались?

Гость||

То то я не вижу некоторых людей,кого раньше видела в своём районе.

Гость||

Очередной прорыв! Ваксеры - всё для вас,чтобы скорее "отошли". Бегом на "трио" - вакцинацию.

Осень-2021: Роспотребнадзор рекомендует новый формат вакцинации

Роспотребнадзор рекомендует сделать сразу три прививки в один день – от гриппа, коронавируса и пневмококка. Именно такая схема нужна этой осенью. В Минздраве говорят: вакцина в регионах есть даже для тройной прививочной кампании. А как совмещать прививки, эксперты еще продолжат обсуждать уже в рамках иммунологической комиссии.

В России началась прививочная кампания против гриппа. Вместе с тем продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Насколько безопасно совмещать вакцины?

Сразу три прививки в один день – от коронавируса, гриппа и пневмококка. Именно такой формат вакцинации нужен этой осенью, говорят в Роспотребнадзоре.

"Во вторую ревакцинацию или во второе введение вакцины можно одномоментно ввести и грипп, и пневмококк. Три прививки – у лиц старше 60 лет. Всем остальным можно проводить две прививки – и грипп, и коронавирус одномоментно в один день", – говорит заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Можно все три прививки сделать и в день первичной вакцинации от коронавируса COVID-19, но тогда второй компонент, например, "Спутника V" нужно будет вводить не через 21 день, а как минимум через месяц. Такой интервал необходим между вакцинациями от разных вирусов, говорят эксперты. При этом микс из трех вакцин не ослабит организм, а лишь усилит иммунитет.

"Здесь мы, наоборот, можем получать не антагонизм, а синергизм, то есть вакцины будут стимулировать эффект друг друга. Не бывает таких вакцин, которые подавляют иммунитет. Это казуистика. Очень редко бывает. А здесь получается наоборот – одна вакцина стимулирует эффект другой вакцины. И здесь мы можем получать хороший иммунитет против коронавируса и против гриппа", – отмечает доктор медицинских наук, врач аллерголог-иммунолог, вакцинолог, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов.

Антиковидная вакцина от ОРВИ не защитит, отмечают специалисты. А вот после прививки от гриппа иммунная система какое-то время будет стараться отторгать любые инфекции. Правда, эффект недолгий – всего несколько

Гость||

Правда, эффект недолгий – всего несколько недель.

"Карантинные ограничения снимаются. Я думаю, что и грипп, и другие ОРВИ в нашу жизнь вернутся. Причем грипп, если вернется, то будет достаточно серьезный по той причине, что у нас иммунная система уже отвыкла от контакта с вирусом гриппа. Люди будут заражаться и болеть достаточно тяжело. Пользуясь случаем, призываю всех срочно пройти вакцинацию от гриппа", – заявляет врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Прививка от гриппа не замена антиковидной. Сделать ее можно в том числе между вакцинацией и ревакцинацией от коронавируса. Там как раз есть полгода.

"Во всех регионах – достаточное количество вакцин. Фактически запас сформирован на один месяц спокойной бесперебойной работы. Сейчас, поскольку начался осенний период, повысилась активность коммуникации населения. Конечно же, нужно просто успевать и делать сейчас вакцинацию против коронавирусной инфекции, поскольку многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости", – отмечает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Вакцина в регионах есть, говорят в Министерстве здравоохранения России, даже для тройной прививочной кампании. А как совмещать прививки, например, от гриппа и коронавирусной инфекции, эксперты еще продолжат обсуждать уже в рамках иммунологической комиссии, заявил Михаил Мурашко. Заседание состоится на этой неделе.

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