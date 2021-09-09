Общество

В Пензе завершается подготовка жилого фонда к предстоящей зиме

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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает управляющим компаниям, что подготовка многоквартирных домов областного центра к отопительному сезону подходит к завершению. Именно от состояния внутридомового оборудования зависит, будет ли комфортной температура в квартирах пензенцев.

По состоянию на 8 сентября в областном центре из 1 829 многоквартирных домов - клиентов компании опрессовку провели 1 704, или 93,2%, промывку внутридомовой системы осуществили 1 668, или 91,2%.

Из 1 132 объектов, среди которых - детские сады, школы, больницы, промышленные предприятия и другие организации, мероприятия по подготовке к зиме в полном объеме провели 664, или 59% от плана.

Самыми дисциплинированными в этом вопросе оказались учреждения бюджетной сферы, полностью выполнившие все требования к 1 сентября. Особенно ответственно отнеслись к техническим мероприятиям образовательные организации. Они на 100% были готовы к приему тепла в первых числах августа.

На основании актов, составленных «ЭнергосбыТ Плюс», специально созданная комиссия (постановление администрации Пензы № 750 от 24.05.2021) рассматривает готовность к отопительному периоду каждого объекта теплопотребления, после чего комиссией принимается решение о выдаче акта о готовности и паспорта готовности к зиме.

Невыполнение технических мероприятий по подготовке к отопительному сезону может стать основанием для поставщика ресурсов не рекомендовать выдачу паспорта готовности к зиме, подчеркивают в «ЭнергосбыТ Плюс».

Для включения системы отопления среднесуточная температура воздуха не должна превышать +8 градусов на протяжении пяти суток. В первую очередь тепло появится в детских садах, школах, вузах, больницах и других учреждениях социально-культурной сферы.

Однако жильцы каждого многоквартирного дома имеют право на общем собрании вместе с управляющей компанией принять решение об организации подачи тепла в более ранние сроки.

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