Общество

Пензенцам объяснили, почему не идет транспорт по Бакунинскому мосту

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Несмотря на то что в четверг, 9 сентября, Бакунинский мост в Пензе официально открыли около 11:00, два часа спустя, в 13:00, транспорта на нем еще не было.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на управление транспорта и связи, сначала нужно убрать сцену, с которой ВИП-персоны поздравляли дорожников и горожан с завершением работ по реконструкции объекта.

В мэрии пообещали, что движение автомобилей будет открыто, как только завершится демонтаж.

По состоянию на 13:00 процесс разборки был в разгаре. Рабочие сообщили корреспонденту портала «ПензаИнформ», что им потребуется еще около двух часов.

С тем, как будет ходить общественный транспорт, можно ознакомиться здесь.

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Гость||

Не спешите, по весне разберете. Пока гарантия пусть идет. Все норм. Главное же не мост открыть для удобства жителей, а сцена для вип-персон.

Гость||

а зачем сцену убирать, срочно оставить до 19 сентября !

Гость||

penzainform.ru писал(a):

разборки был в разгаре. Рабочие сообщили корреспонденту портала «ПензаИнформ», что им потребуется еще около двух часов.
!!!

Гость||

Открывать мост надо было 19 числа, что бы простоял до 20 и не развалился.

Гость||

Разборки в разгаре.Бобло делят?

Гость||

Всё уже поделили

Гость||

Сквозной апоезд по Бакунина откроют 19 сентября?

Гость||

Открыли закрытый мост. Везде один обман в России.

Гость||

а зачем тогда вообще сегодня открывали, ради оставленной сцены ?

Гость||

Ахахаха ЗАВЫЛО БОЛОТО пензенско

Имя: Гость
Комментарий:

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