Пензенцам объяснили, почему не идет транспорт по Бакунинскому мосту

09.09.2021 | 13:05

Несмотря на то что в четверг, 9 сентября, Бакунинский мост в Пензе официально открыли около 11:00, два часа спустя, в 13:00, транспорта на нем еще не было.

Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на управление транспорта и связи, сначала нужно убрать сцену, с которой ВИП-персоны поздравляли дорожников и горожан с завершением работ по реконструкции объекта.

В мэрии пообещали, что движение автомобилей будет открыто, как только завершится демонтаж.

По состоянию на 13:00 процесс разборки был в разгаре. Рабочие сообщили корреспонденту портала «ПензаИнформ», что им потребуется еще около двух часов.

С тем, как будет ходить общественный транспорт, можно ознакомиться здесь.