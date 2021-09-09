Пензенцам объяснили, почему не идет транспорт по Бакунинскому мосту

Несмотря на то что в четверг, 9 сентября, Бакунинский мост в Пензе официально открыли около 11:00, два часа спустя, в 13:00, транспорта на нем еще не было.
Как пояснили в пресс-службе администрации Пензы со ссылкой на управление транспорта и связи, сначала нужно убрать сцену, с которой ВИП-персоны поздравляли дорожников и горожан с завершением работ по реконструкции объекта.
В мэрии пообещали, что движение автомобилей будет открыто, как только завершится демонтаж.
По состоянию на 13:00 процесс разборки был в разгаре. Рабочие сообщили корреспонденту портала «ПензаИнформ», что им потребуется еще около двух часов.
С тем, как будет ходить общественный транспорт, можно ознакомиться здесь.
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Не спешите, по весне разберете. Пока гарантия пусть идет. Все норм. Главное же не мост открыть для удобства жителей, а сцена для вип-персон.