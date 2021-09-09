Пензенские дети по вине родителей не могли попасть в школы и сады

09.09.2021 | 10:18

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о случаях безответственного отношения родителей, от которого страдают дети. Она перечислила в личном Instagram-аккаунте несколько примеров, с которыми ей пришлось столкнуться за последнее время.

«За 10 дней поступили 29 обращений граждан. Ребенку-инвалиду потребовалась помощь в продлении медицинских документов, дающих ему право быть зачисленным в школу и обучаться на дому. Из-за несвоевременного обращения матери восьмилетнего ребенка он до сих пор не посещает школу», - уточнила Столярова.

В региональный минздрав направили обращение. Чиновники решили вопрос положительно.

Еще одна женщина (жительница Заречного) попросила уполномоченного зачислить ребенка в сельскую школу по месту проживания бабушки. Ни заявления, ни документов из городского образовательного учреждения, ни свидетельства об установлении временной опеки бабушки над внуком она не представила.

«Информация передана в управление образования для срочного решения вопроса по зачислению ребенка в школу», - пояснила уполномоченный по правам ребенка.

С еще одной жалобой обратился отец трехлетней девочки, которую отказались принять в детский сад из-за отсутствия отметок о прививках. Выяснилось, что мать ребенка забыла о необходимости пройти вакцинацию. Их еще раз пригласили в детскую поликлинику.

«Во всех обращениях причиной проблемы является человеческий фактор. Невнимательность, халатность, безответственность. В итоге по всем обращениям приняты положительные решения», - подчеркнула Елена Столярова.