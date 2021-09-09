На закрашивание пронаркотических надписей в Пензе потратят 400 000 руб.

09.09.2021 | 15:53

За первое полугодие в Пензе было выявлено и ликвидировано, то есть закрашено, более 2 000 надписей, рекламирующих распространение запрещенных веществ.

Об этом говорится в докладе заместителя главы администрации Пензы Олега Денисова, представленном на комиссии Пензенской городской думы в четверг, 9 сентября.

В течение 6 лет, с 2020-го по 2026-й, из бюджета Пензы на покупку краски, которой замазывают пронаркотические надписи, планируется выделить 390 000 рублей.

Эта сумма предусмотрена программой «Профилактика потребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства и табакокурения в городе Пензе».

Раньше на закрашивание надписей, в которых предлагают «работу» потенциальным наркодилерам, выделялось 30 000 рублей, однако в текущем году сумму удвоили - теперь она составляет 60 000.

Для сравнения: на подготовку, размещение и распространение информационных материалов по профилактике наркомании та же программа предусматривает выделение в течение шести лет 773 500 рублей.