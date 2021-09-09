Общество

На закрашивание пронаркотических надписей в Пензе потратят 400 000 руб.

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За первое полугодие в Пензе было выявлено и ликвидировано, то есть закрашено, более 2 000 надписей, рекламирующих распространение запрещенных веществ.

Об этом говорится в докладе заместителя главы администрации Пензы Олега Денисова, представленном на комиссии Пензенской городской думы в четверг, 9 сентября.

В течение 6 лет, с 2020-го по 2026-й, из бюджета Пензы на покупку краски, которой замазывают пронаркотические надписи, планируется выделить 390 000 рублей.

Эта сумма предусмотрена программой «Профилактика потребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства и табакокурения в городе Пензе».

Раньше на закрашивание надписей, в которых предлагают «работу» потенциальным наркодилерам, выделялось 30 000 рублей, однако в текущем году сумму удвоили - теперь она составляет 60 000.

Для сравнения: на подготовку, размещение и распространение информационных материалов по профилактике наркомании та же программа предусматривает выделение в течение шести лет 773 500 рублей.

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Гость||

Чего дорого то так ?

Гость||

кому пойдет деньги? не простимулируют ли они новые надписи и расходы на их закрашивание

Гость||

А если написать на цоколе дома крупными буквами , то нам его покрасят ?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2021 16:16|

Чего дорого то так ?

Краска дорогая)

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.09.2021 16:16|

Чего дорого то так ?

сначала же они должны употребить, а потом уже красить)

Гость||

нет а самое кто это проконтролирует смету

Гость||

Гость писал(а):

> А если написать на цоколе дома крупными буквами , то нам его покрасят ?

Напишите "Навальный" - и сразу закрасят.

Гость||

А что, тех кто пишет эти надписи полиция найти не может, а деньги пошли бы на благоустройство города.

Имя: Гость
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