На закрашивание пронаркотических надписей в Пензе потратят 400 000 руб.

За первое полугодие в Пензе было выявлено и ликвидировано, то есть закрашено, более 2 000 надписей, рекламирующих распространение запрещенных веществ.
Об этом говорится в докладе заместителя главы администрации Пензы Олега Денисова, представленном на комиссии Пензенской городской думы в четверг, 9 сентября.
В течение 6 лет, с 2020-го по 2026-й, из бюджета Пензы на покупку краски, которой замазывают пронаркотические надписи, планируется выделить 390 000 рублей.
Эта сумма предусмотрена программой «Профилактика потребления наркотических средств, алкоголизма, пьянства и табакокурения в городе Пензе».
Раньше на закрашивание надписей, в которых предлагают «работу» потенциальным наркодилерам, выделялось 30 000 рублей, однако в текущем году сумму удвоили - теперь она составляет 60 000.
Для сравнения: на подготовку, размещение и распространение информационных материалов по профилактике наркомании та же программа предусматривает выделение в течение шести лет 773 500 рублей.
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