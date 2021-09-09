09.09.2021 | 19:43

На 11 канал возвращается программа «Е-Да!». Телезрители смогут не только наблюдать, как на их глазах рождается то или иное кулинарное блюдо, - они затем сами его без труда повторят.

«Это принципиальная задача, которую мы перед собой ставим, чтобы продукты были всем понятны, чтобы их можно было купить - в плане цены и в плане, что не нужно ехать в какой-то специализированный магазин», - рассказал ведущий программы «Е-Да!» на 11 канале Сергей Муленков.

Первая программа будет о том, как накормить мужчину в доме. Другая поможет сильному полу сотворить для своих любимых незабываемый романтический ужин.

В приготовлении оригинальных и в то же время простых блюд Сергею Муленкову помогут шеф-повара и сушефы. Кулинарное шоу «Е-да!» на 11 канале будет выходить в 20:00 каждую пятницу.