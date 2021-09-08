За сутки в области выявили более 230 заразившихся коронавирусом

08.09.2021 | 13:11

В среду, 8 сентября, суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области составил 232. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

138 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе, 18 - в Нижнеломовском районе, 16 - в Пензенском, 14 - в Каменском, 13 - в Бессоновском.

Менее 10 новых пациентов прибавилось в ЗАТО Заречный (7), Кузнецком (5), Башмаковском, Мокшанском, Наровчатском (по 4), Земетчинском (3), Спасском, Лунинском (по 2), Белинском, Колышлейском (по 1) районах.

Общее число заразившихся в регионе составило 65 368.

За минувшие сутки медики выписали 275 пациентов. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 54 427 человек. Зарегистрировано 15 новых смертей, общее число скончавшихся от инфекции - 2 284.