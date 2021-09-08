Общество

За сутки в области выявили более 230 заразившихся коронавирусом

Печать

В среду, 8 сентября, суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области составил 232. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

138 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Пензе, 18 - в Нижнеломовском районе, 16 - в Пензенском, 14 - в Каменском, 13 - в Бессоновском.

Менее 10 новых пациентов прибавилось в ЗАТО Заречный (7), Кузнецком (5), Башмаковском, Мокшанском, Наровчатском (по 4), Земетчинском (3), Спасском, Лунинском (по 2), Белинском, Колышлейском (по 1) районах.

Общее число заразившихся в регионе составило 65 368.

За минувшие сутки медики выписали 275 пациентов. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 54 427 человек. Зарегистрировано 15 новых смертей, общее число скончавшихся от инфекции - 2 284.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте