Общество

В Пензе ярмарку выходного дня перенесут на Юбилейную площадь

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В Пензе стартует ярмарочный сезон. Торговля товарами местных производителей начнется в ближайшие выходные, 11 и 12 сентября. Ряды будут работать с 9:00 на парковке у Юбилейной площади (в прошлом сезоне они располагались у ТРК «Коллаж»).

«Сельхозорганизации, кооперативы, фермерские хозяйства всех районов Пензенской области представят горожанам и гостям города местную продукцию в широком ассортименте», - рассказали в региональном минсельхозе.

Так, для пензенцев обещают привезти местные овощи и фрукты, картофель, свежую клубнику, землянику, малину, виноград. Также будут представлены молочная продукция, колбасные изделия, полуфабрикаты, изделия из мяса птицы, сахар, сыр, яйца, растительное масло (конопляное, кунжутное, рыжиковое), мед и продукция пчеловодства, кондитерские и хлебобулочные изделия, грибы, консервы.

Дачники смогут купить на ярмарке саженцы плодовых и ягодных культур, инвентарь, спецодежду, а гости города - местную сувенирную продукцию.

Во время ярмарки для покупателей по традиции организуют культурную программу.

«Работа районов области на ярмарке-презентации определена графиком. 11 сентября свою продукцию представят Каменский, Неверкинский, Никольский, Нижнеломовский, Бессоновский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, Шемышейский, Спасский, Белинский, Иссинский, Лопатинский и Колышлейский районы Пензенской области», - добавили в минсельхозе.

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Гость||

У филармонии?

Гость||

Самое место у филармонии))). Зачет))) Город контрастов. Огласите фамилию чиновников, кто это придумал, город должен знать своих "героев".

Гость||

там пакеты еще не валяются

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во время ярмарки для покупателей по традиции организуют культурную программу.
Работники филармонии подтянутся)))

Гость||

Гость писал(a):

Огласите фамилию чиновников, кто это придумал, город должен знать своих "героев".
Зачем? Они все как один.

Гость||

Вообще долбанулись чиновники. Давайте тащите мясо прямо в органный зал, чего уж церемониться!

Гость||

Гость писал(a):

Работники филармонии подтянутся)))
Ага ещё ККЗ и соседнего суда ! ))))) На плитке , там же эко-парковка по ней ходить ноги сломаешь , люди спотыкаться будут. Сказали бы честно денег нет на аренду у Коллажа , а на Московскую нельзя там пешеходная зона. Мест под размещение ярмарки просто не осталось все застроили .

Гость||

Гость писал(a):

Огласите фамилию чиновников, кто это придумал, город должен знать своих "героев".
Лузгин .)

Гость||

Теперь там будем хороводы водить в луковой шелухе да со свиными головами.

Гость||

Бестолковая ярмарка. Засрут и завоняют тухлятиной всю площадь, что Керхелем не отмоешь

Имя: Гость
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