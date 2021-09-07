Перечислены запрещенные для школьников продукты

07.09.2021 | 09:05

В пензенском управлении Роспотребнадзора рассказали, какие продукты должны присутствовать в ежедневном рационе детей школьного возраста, а какие являются неприемлемыми. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Ребенок должен не только утолить актуальные потребности своего ума и тела, но и заложить основу для своего будущего развития. Современные исследования показывают, что сегодня школьники недополучают целый ряд важных питательных элементов. Как правило, это происходит из-за грубого нарушения основных правил питания детей и злоупотребления фастфудом», - считают в Роспотребнадзоре.

Так, типичному школьнику, как правило, недостает кальция (он необходим для формирования костей и скелета, правильной осанки), полиненасыщенных жирных кислот (они влияют на обмен веществ, поддерживают иммунную систему, улучшают кровообращение) и витаминов (исключительно важны для работы мозга и укрепления иммунитета).

Специалисты рекомендовали обязательно включать в рацион школьников мясо, рыбу, творог, йогурты со злаками и молочные каши.

Неприкасаемой шестеркой (то есть продуктами, которые для школьников запрещены) назвали газированные напитки, чипсы и сухарики, блюда в панировке (куриные крылышки, наггетсы и т. п.), сосиски в тесте, леденцы и шипучки, а также блюда быстрого приготовления (лапшу, пюре и т. п.).