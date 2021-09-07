COVID-19: за сутки зафиксировали 17 смертей и 228 новых случаев

07.09.2021 | 13:17

На вторник, 7 сентября, число заразившихся коронавирусом в Пензенской области составило 65 136. За сутки зарегистрировали 228 новых случаев инфекции.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство прибавившихся пациентов - жители Пензы (129).

В суточную статистику также вошли Нижнеломовский (22), Бессоновский (19), Пензенский (16), Каменский (10), Мокшанский (8), Земетчинский (6), Спасский, Лунинский, Наровчатский, Шемышейский (по 2), Колышлейский, Пачелмский (по 1) районы. В Заречном выявили 8 инфицированных.

За минувшие сутки в области выписали 254 пациента. Общее число выздоровевших достигло 54 152. Зарегистрировано 17 новых смертей. Всего с начала эпидемии жертвами коронавирусной пневмонии стали 2 269 жителей региона.