Общество

COVID-19: за сутки зафиксировали 17 смертей и 228 новых случаев

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На вторник, 7 сентября, число заразившихся коронавирусом в Пензенской области составило 65 136. За сутки зарегистрировали 228 новых случаев инфекции.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство прибавившихся пациентов - жители Пензы (129).

В суточную статистику также вошли Нижнеломовский (22), Бессоновский (19), Пензенский (16), Каменский (10), Мокшанский (8), Земетчинский (6), Спасский, Лунинский, Наровчатский, Шемышейский (по 2), Колышлейский, Пачелмский (по 1) районы. В Заречном выявили 8 инфицированных.

За минувшие сутки в области выписали 254 пациента. Общее число выздоровевших достигло 54 152. Зарегистрировано 17 новых смертей. Всего с начала эпидемии жертвами коронавирусной пневмонии стали 2 269 жителей региона.

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Гость||

В Кузнецке опять тишина....

Гость||

Гость писал(a):

В Кузнецке опять тишина
А Златогорский так не думает)

Гость||

17 счастливых душ отправились ковидным маршрутом в страны покая и тепла

Гость||

А что у нас с колумбариями? Где тут рекламщик ковид-кремации?

Гость||

ПРИВИТЫЕ мрут - сомнительные вакцины тестируют на Людях - на кого бог пошлет...

Имя: Гость
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