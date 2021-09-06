Вадим Супиков вручил пенсионерам продуктовые наборы

06.09.2021 | 17:18

Вице-спикер регионального парламента Вадим Супиков присоединился к работе волонтерского штаба акции #МЫВМЕСТЕ.

Он вручил десяти пенсионерам, находящимся на надомном обслуживании в центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы, продуктовые наборы.

«Дополнительная мера социальной поддержки будет предоставлена 22 708 многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям в связи с продлением режима повышенной готовности на территории Пензенской области.

В состав продуктового набора вошли рыбные и мясные консервы, крупы, печенье, чай, сгущенное молоко, подсолнечное масло, макароны и сахар», - пояснил Вадим Супиков.

Акция инициирована врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко и поддержана депутатами Заксобра региона в своих избирательных округах.