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Общество

В Пензе перекресток ул. Луначарского и Толстого закроют для проезда

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В понедельник, 6 сентября, в Пензе планируют частично ограничить движение по улице Луначарского в сторону микрорайона Арбеково. Там начнется ремонт теплосетей.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.

Движение частично ограничат с 21:00 6-го числа до 6:00 7-го на пересечении Луначарского и Толстого.

Этот же участок полностью закроют для проезда транспорта с 21:00 7 сентября до 6:00 8-го.

В администрации Пензы попросили водителей учесть данную информацию при планировании поездок.

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Источник — фото 2 penza-gorod.ru
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Гость||

Давно пора! Нечего там ездить!

Гость||

Там всю толстого раскопали, ироды, все воскресенье сидели без воды и никто не предупреждал, ужоос!

Гость||

Каждый день там на работу езжу. И как теперь хто объезжать? Надо ж было им дождаться сентября, когда трафик усилится

Гость||

Прощай двухслойный асфальт, разметка и сотни миллионов бюджетных денег затраченных по программе БКД , здравствуй очередные заплаты с подушкой из говенного иссинского известкового щебня и однослойный плохо укатанный асфальт. А согласовать работы дорожникив и ресурсников почему нельзя может Лузгин ответит? За разбазаривание бюджетных средств в огромных размерах чиновников надо ставить к стенке.

Гость||

А ты что хотела? Чтоб с гранита тебе дороги делали?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.09.2021 16:20|

Каждый день там на работу езжу. И как теперь хто объезжать? Надо ж было им дождаться сентября, когда трафик усилится

По Пролетарского на гагаринский мост, а дальше либо налево к памятнику, либо через заволской в арбекестон

Гость||

Проще и быстрее по М5 объехать вообще

Имя: Гость
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