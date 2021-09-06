В Пензе перекресток ул. Луначарского и Толстого закроют для проезда

В понедельник, 6 сентября, в Пензе планируют частично ограничить движение по улице Луначарского в сторону микрорайона Арбеково. Там начнется ремонт теплосетей.
Об этом сообщается в Instagram-аккаунте городской администрации.
Движение частично ограничат с 21:00 6-го числа до 6:00 7-го на пересечении Луначарского и Толстого.
Этот же участок полностью закроют для проезда транспорта с 21:00 7 сентября до 6:00 8-го.
В администрации Пензы попросили водителей учесть данную информацию при планировании поездок.
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Давно пора! Нечего там ездить!