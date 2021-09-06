В области за сутки зарегистрировали 226 новых случаев коронавируса

06.09.2021 | 13:08

В понедельник, 6 сентября, в Пензенской области прибавилось 226 новых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об это сообщили в региональном оперативном штабе.

Новые случаи инфекции зарегистрировали в Пензе (151), Нижнеломовском (20), Пензенском (12), Лунинском (8), Бессоновском (7), Земетчинском (6), Спасском (4), Белинском, Вадинском (по 3), Бековском, Городищенском, Иссинском, Мокшанском, Пачелмском, Кузнецком (по 1) районах, а также в ЗАТО Заречный (6).

Общее число заразившихся в регионе составило 64 908.

За минувшие сутки выписаны 277 пациентов. Всего с начала эпидемии коронавирус побороли 53 898 человек. Зарегистрировано 15 новых смертей от коронавирусной пневмонии. Общее число жителей, чьи жизни унес вирус, достигло 2 252.