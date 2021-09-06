«Караван добрых дел» помог семье с 9 детьми доделать ремонт в доме

06.09.2021 | 12:31

Благотворительный фонд «Караван добрых дел» оказал поддержку многодетной семье.

Дарья и Вячеслав Беляевы вместе уже 18 лет. За это время в семье родилось 9 детей. Несколько лет назад они купили просторный дом с яблоневым садом, но долгое время не могли обжить второй этаж. Когда стройматериалы подорожали, семья и вовсе оставила надежду на завершение ремонта.

О проблеме узнала Ольга Чистякова, руководитель благотворительного фонда «Караван добрых дел».

«Вместе с главой семьи мы составили смету, чтобы купить все необходимое. Стройматериалы уже доставили, ремонт в разгаре», - рассказала Ольга Александровна.

100 квадратных метров второго этажа было решено разбить на небольшие комнаты.

Часть перегородок уже установили, дети тут же принялись делить комнаты. Старшая дочь Вера получила отдельную спальню и уже начала ее обживать. Она учится на руководителя в области строительства, параллельно осваивает игру на кларнете. Теперь для учебы у нее есть все условия.

Ремонт семья делает своими руками. Отцу, инженеру-строителю по профессии, помогает старший сын Даниил.

«Установил леса, доделываю откосы у окон. С этим делом нужно справиться до холодов, а затем спокойно заниматься внутренней отделкой», - пояснил Даниил.

Юноша также играет на пианино, трубе и баяне. Музыкой увлекаются и другие дети четы Беляевых, так что по вечерам у них нередко проходят концерты.

По мнению Вячеслава, семья - как большой оркестр. Если у матери с отцом гармония, то и весь ансамбль играет слаженно.

«Я много раз замечал, что если мы начинаем лукавить, кривить душой, то и дети перестают слушаться, становятся неуправляемыми. А если жить с Богом в душе, то и дома лад», - поделился Вячеслав.

Чтобы укрепить материальное положение семьи, Ольга Чистякова предложила воспользоваться новой социальной мерой, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Семья при поддержке «Каравана добрых дел» заключила социальный контракт и теперь занимается пчеловодством. Пасеку построили во дворе дома. Первую банку меда Беляевы подарили Ольге Чистяковой.

«От всей души благодарим за помощь и постоянную заботу! Уверена, что все добро, которое вы делаете, вернется к вам многократно!» - сказала Дарья Беляева.