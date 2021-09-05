В Пензе волонтеры вышли на улицы с баллончиками с краской

05.09.2021 | 16:30

Раскрашивают стены домов и заборы - волонтеры молодежных организаций под присмотром полицейских ликвидируют рекламу смертельного зелья.

Противозаконные надписи активисты выявляют в разных районах города. Многие пензенцы подобные художества принимают за детскую шалость.

Но если волонтеры борются с надписями на домах добровольно, то коммунальные работники обязаны делать это по долгу службы. В отношении нерадивых управляющих компаний надзорный орган проводит проверки.

«Акт прокурорского реагирования рассматривается в течение 30 дней с момента внесения. Должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений законодательства. В случае если нарушения не устранены, будет проведена повторная проверка, предъявлено административно-исковое заявление о возложении обязанностей по удалению данных надписей», - объяснил помощник прокурора Ленинского района Пензы Максим Мартынов.

В текущем году после вмешательства прокуратуры Ленинского района было закрашено 21 незаконное объявление.