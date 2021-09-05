Пензенцы боятся утечки данных при оформлении сертификата на ребенка

05.09.2021 | 11:43

У пензенских родителей возникли вопросы об оформлении сертификатов для получения бесплатного дополнительного образования. Теперь без данного документа ребенок не сможет посещать кружки или секции.

Свои жалобы и точку зрения на нововведение жители области высказали в соцсетях, а также в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

В частности, некоторые родители не желают оформлять сертификат, опасаясь утечки персональных данных.

«Я не оформляю сертификат ПФДО, поскольку данные утекают с разных платформ (госуслуги, Сбербанк), а ответственность никто не несет! Почему права моего ребенка дискредитируются, отказывают ребенку в посещении студии вокала, принуждая зарегистрироваться на сайте ПФДО?» - поинтересовалась у врио губернатора подписчица.

На ее обращение ответили в министерстве образования региона.

«В настоящий момент выстроена система закрытой канал-связи передачи данных. В каждом опорном центре, где загружаются данные ребенка, установлена эта система. Все персональные данные хранятся на сервере Института регионального развития Пензенской области, который также имеет сертификат защищенности», - успокоили женщину.

Однако есть те, кто не желает вносить данные, ссылаясь на то, что персональная информация постоянно утекает даже с проверенных сайтов.

«Если родители отказываются от внесения данных детей на сайт ПФДО, пользуясь своим законным правом (152 и 210-ФЗ), то их дети будут дискриминированы по признаку отсутствия сертификата? Учителям не выгодно будет брать учеников без сертификата, так как их зарплата будет зависеть именно от этого? В итоге родители поставлены перед фактом: заноси данные ребенка на сайт, чтобы получить сертификат, или ищи другой кружок, платный?» - спросила пензячка.

Смущает родителей и сумма сертификата. Они жалуются, что из-за ее ограниченности существенно сужается выбор и число кружков и занятий, которые может посещать ребенок.

«В том году дети имели возможность записываться на несколько секций в дома творчества. Сейчас моему ребенку пять лет, мы записались на подготовку к школе во Дворец пионеров (которая еще в том году была бесплатная, а в этом по сертификату). Сумма на сертификате 10 800 руб., стоимость обучения - 10 700 руб. Больше я никуда не могу записать ребенка, потому что сейчас все перешли на эти сертификаты. Даже в те же дома творчества они меня взять не могут, даже в платные группы», - возмутилась пензячка.

Ранее стало известно, что к 24 августа сертификаты на бесплатное дополнительное образование получила четвертая часть от тех ребят, которые могут на них претендовать. Документ необходим для зачисления ребенка на первый год обучения. Те жители области, чьи дети занимаются давно, могут оформить документ позже.