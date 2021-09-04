В области впервые с 26 июля число новых случаев COVID-19 меньше 230

04.09.2021 | 12:02

В субботу, 4 сентября, стало известно о 229 новых случаях подтвержденного заболевания COVID-19 в Пензенской области за минувшие сутки.

В последний раз такое количество заболевших зафиксировали 26 июля, после чего показатель ежедневных случаев заболевания был выше. Максимального значения он достиг 14 августа, когда за сутки диагноз официально подтвердился у 242 жителей региона.

146 человек заболели в Пензе, 30 - в Мокшанском районе, 15 - в Нижнеломовском.

Менее чем по 10 инфицированных зарегистрировано в Заречном (9), Иссинском и Пензенском районах (по 6), Бессоновском (5), Спасском (4), Земетчинском и Наровчатском (по 3), Сердобском и Шемышейском (по 1).

Общее количество заболевших с начала эпидемии в регионе достигло 64 455. За этот период выздоровело 53 311 человек (в том числе 326 - накануне, 3 сентября), скончалось 2 225 пациентов с COVID-19 (из них 16 - также 3 сентября).