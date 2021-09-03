В Пензе за 8 месяцев выявили более 7 500 нарушителей масочного режима

03.09.2021 | 14:40

В Пензе с 2 января по 3 сентября текущего года составили протоколы на 7 865 нарушителей режима повышенной готовности.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Сотрудники полиции в составе межведомственной комиссии регулярно проверяют торговые центры, общественный транспорт, точки общепита. На безмасочников составляются протоколы об административном правонарушении по части 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Размер штрафа за нарушение – от 1 000 до 30 000 рублей.

Всего с января по сентябрь во время рейдов обследовали 24 047 объектов потребительского рынка.

В связи с подъемом заражаемости коронавирусом ограничения ужесточили. Так, кафе и бары не принимают посетителей с 23:00 до 6:00, отменены массовые мероприятия.