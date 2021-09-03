Общество

В Пензе за 8 месяцев выявили более 7 500 нарушителей масочного режима

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В Пензе с 2 января по 3 сентября текущего года составили протоколы на 7 865 нарушителей режима повышенной готовности.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Сотрудники полиции в составе межведомственной комиссии регулярно проверяют торговые центры, общественный транспорт, точки общепита. На безмасочников составляются протоколы об административном правонарушении по части 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Размер штрафа за нарушение – от 1 000 до 30 000 рублей.

Всего с января по сентябрь во время рейдов обследовали 24 047 объектов потребительского рынка.

В связи с подъемом заражаемости коронавирусом ограничения ужесточили. Так, кафе и бары не принимают посетителей с 23:00 до 6:00, отменены массовые мероприятия.

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Гость||

Фашисты

Гость||

оооооооооооаааай ооооооооооай караууууууууул!

Гость||

Казна разворована, надо пополнять. Придуман отличный способ ошкуривания населения. Именно населения, а не граждан!

Гость||

В школе линейка была,все без масок что вы творите ПРИДУРКИ

Гость||

Самые злостные нарушители масочного режима на службе в церквях. Собираются без масок более 20 человек.

Полиции запретили заходить в церкви и наказывать нарушителей?

Гость||

Гость писал(a):

Придуман отличный способ ошкуривания населения. Именно населения, а не граждан!
Ходи в маске и никто не будет тебя шкурить.

Гость||

Гость писал(a):

Фашисты
почти да

Гость||

Гость писал(a):

Гость|03.09.2021 15:24|

Гость писал(a):

Фашисты

почти да

Точно, но те, которые своих престарелых родственников заражают и отправляют на тот свет из-за несоблюдения элементарных санитарно-эпидемиологических правил гигиены

Гость||

Гость писал(a):

Ходи в маске и никто не будет тебя шкурить.
вот и ходи, если мозга в черепной коробке мало

Гость||

Гость писал(a):

В школе линейка была,все без масок что вы творите ПРИДУРКИ
Потому что детей трогать - это святое, даже самые распоследние менты не отважились так беспределить. будем надеятся и у взрослой части населения мозгов прибавится. А то носи их или не носи ничего не меняется, кроме прибыли у дельцов и увеличения простуд из-за грязных тряпок

Гость||

Сколько штрафов наложили на Мельниченко??? Он сейчас в предверии выборов носится по области по разным учреждениям и предприятиям и везде без маски общается с коллективами этих предприятий.По фото видим.Так сколько ему штрафов выписали???

Гость||

Мельниченко потому и на своем месте, что у него в отличие от тупой зашуганой толпы есть мозги, вот и без маски. А вы бегите туалетную бумагу покупать, говорят опять кончается :)

Гость||

Гость писал(a):

Точно, но те, которые своих престарелых родственников заражают и отправляют на тот свет из-за несоблюдения элементарных санитарно-эпидемиологических правил гигиены
Если я сирота и живу один. Можно мне без маски? Никого же не заражу. Разрешите?

Гость||

И скок содрали денег с этих бедолаг?

Гость||

Не дотянули до плана в 1000 палок в месяц? Ну ничего, еще вся осень впереди, нагоните.

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Имя: Гость
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