Общество

В Пензе с осужденного водителя взыскали почти 800 тыс. рублей

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С 37-летнего пензенца, признанного виновным в ДТП, в котором погибло два человека, во второй раз взыщут компенсацию морального вреда и материального ущерба.

Авария произошла 9 сентября 2018 года. В 5:30 на 638-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в Железнодорожном районе Пензы автомобиль Citroen C-Elysee врезался в металлическое ограждение. Два человека - 32-летний мужчина и 20-летняя девушка - скончались на месте. Еще двое мужчин были госпитализированы с травмами.

По делу установлено, что водитель, совершивший ДТП, находился в состоянии наркотического опьянения.

Водитель не признал свою вину, отметив, что за рулем находился не он, а мужчина, который погиб. Однако экспертиза опровергла данные слова. Пензенца приговорили к шести с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.

Бабушка погибшей девушки, бывшая ее опекуном, подала иск в суд, требуя взыскать с виновника в ее пользу 1 млн рублей как компенсацию морального вреда, а также в пользу дяди покойной - 91 360 рублей, потраченных им на погребение.

Представитель ответчика с иском не согласилась. Она указала, что с водителя уже взыскан 1 млн рублей компенсации в пользу мужа и маленького ребенка погибшей.

«Вину в случившемся ДТП ответчик по-прежнему не признает, так как не был за рулем автомобиля в момент ДТП. С размером морального вреда представитель не согласна, считает, что женщина сама осознанно села в автомобиль, не была пристегнута», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Служители Фемиды внимательно ознакомились со всеми материалами дела и пришли к решению частично удовлетворить иск. С виновника ДТП в пользу бабушки погибшей взыщут 700 000 рублей компенсации морального вреда, в пользу дяди - 96 760 рублей в качестве возмещения материального ущерба.

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Гость||

Гость писал(a):

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