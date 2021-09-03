ГК «Территория жизни» представила новый профиль на портале «ДомКлик»

03.09.2021 | 11:53

Группа компаний «Территория жизни» получила полноценную виртуальную витрину с быстрым доступом и удобным интерфейсом на портале «ДомКлик» от Сбербанка. Теперь благодаря специальному формату размещения выбрать квартиру на портале стало еще проще.

Уже сейчас в профиле компании на сайте «ДомКлик» представлена подробная информация о жилых комплексах ГК «Территория жизни» «Арбековская застава» и «Лугометрия, планировках и стоимости квартир. Это очень удобно для всех, кто занимается покупкой или продажей жилья в новостройках.

Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро выбрать подходящий вариант квартиры, оформить ипотеку и безопасно оформить сделку. При необходимости можно сразу связаться с застройщиком и уточнить условия покупки.

«ДомКлик» от Сбербанка - это уникальный сервис для поиска, покупки, продажи, аренды недвижимости, оформления ипотеки и безопасного проведения сделок с жильем. С помощью него клиент может провести электронную регистрацию как по ипотечным сделкам, так и по сделкам за наличный расчет, а также воспользоваться сервисом безопасных расчетов.

«В своей работе мы стремимся использовать новые технологии и развиваем сотрудничество со стратегическим партнером - ПАО «Сбербанк». С помощью сервиса «ДомКлик» мы сделали процесс покупки максимально доступным и комфортным для клиентов. Легко выбрав нужную квартиру, вы сразу можете получить одобрение по ипотеке тут же, на портале. Сервис позволяет приобрести квартиру на выгодных условиях: рассмотреть варианты снижения ставки, сократить сроки рассмотрения документов и быстро оформить сделку», - отметил директор по маркетингу и продвижению группы компаний «Территория жизни» Микаил Намазов.

Работа с порталом «ДомКлик» легка, доступна и максимально удобна для всех.

Подробности можно узнать на странице профиля ГК «Территория жизни», а также по телефону единого контактного центра +7 (8412) 203-000.

Адреса офисов продаж группы компаний «Территория жизни»:

- ул. Генерала Глазунова, 7 (ЖК «Арбековская застава»);

- ул. Ульяновская, 91а (ЖК «Лугометрия»).

Сайты: арбековскаязастава.рф, лугометрия.рф.