Должник из Пензы пытался сменить фамилию, чтобы не платить алименты

02.09.2021 | 09:53

Должника по алиментам, переехавшего из Пензы в Подмосковье, разыскали благодаря помощи соседей.

По данным регионального управления ФССП, 38-летний мужчина был должен 16-летнему сыну 450 тыс. руб. и не общался с подростком.

Родственники, проживавшие по адресу регистрации мужчины, сообщать о месте его нахождения отказывались. Не делились они и его номером телефона. Однако их соседи рассказали, что разыскиваемый гражданин уехал в Москву.

В связи с этим пензенские приставы направили запросы во все контролирующие органы столицы и области.

«Это и помогло обнаружить пропажу. Было установлено, что в одном из районов Московской области гражданин обратился с заявлением о замене паспорта», - пояснили в УФССП.

Оказалось, мужчина намеревался сменить фамилию. Но сделать это ему не удалось, его задержали и доставили к инициатору розыска. Теперь его судьбу будут решать судебный пристав-исполнитель и суд.