Общество

За лето в лагерях отдохнули почти 10 000 юных пензенцев

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В администрации Пензы отчитались о завершении летней оздоровительной кампании. Последняя смена в детских лагерях закрылась.

За лето в них отдохнуло 9 764 школьника. В «Юности» побывало 1 260 ребят, в «Строителе» - 1 439.

Школьные лагеря выбрали 7 065 детей.

«Для всех отдыхающих были организованы тематические смены, в том числе посвященные Году духовного и культурного наследия Пензенской области», - добавили в пресс-службе администрации.

9 августа региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о проверке организации питания и соблюдения санитарных требований в детских лагерях. Ведомство отчиталось о 188 постановлениях о наложении штрафа на общую сумму 689 000 рублей, внесенных за истекший период летней оздоровительной кампании.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А в другие лагеря сколько уехало за лето ?

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