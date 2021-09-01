За лето в лагерях отдохнули почти 10 000 юных пензенцев

01.09.2021 | 09:20

В администрации Пензы отчитались о завершении летней оздоровительной кампании. Последняя смена в детских лагерях закрылась.

За лето в них отдохнуло 9 764 школьника. В «Юности» побывало 1 260 ребят, в «Строителе» - 1 439.

Школьные лагеря выбрали 7 065 детей.

«Для всех отдыхающих были организованы тематические смены, в том числе посвященные Году духовного и культурного наследия Пензенской области», - добавили в пресс-службе администрации.

9 августа региональное управление Роспотребнадзора обнародовало данные о проверке организации питания и соблюдения санитарных требований в детских лагерях. Ведомство отчиталось о 188 постановлениях о наложении штрафа на общую сумму 689 000 рублей, внесенных за истекший период летней оздоровительной кампании.