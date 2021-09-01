В Кузнецке помощь в подготовке к школе получили 568 учеников

01.09.2021 | 10:24

В преддверии Дня знаний в Кузнецке прошла традиционная ежегодная благотворительная школьная ярмарка «Подарите детям радость!».

Помощь получили 568 детей и подростков из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Им вручили новые и бывшие в употреблении вещи, обувь, ранцы, наборы канцелярских товаров.

«Отдел социальной защиты населения выражает искреннюю благодарность всем участникам акции, проявившим активную гражданскую позицию и не оставшимся равнодушными к проблемам детей», - проинформировали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Аналогичная акция под названием «Собери ребенка в школу!» прошла в Пензе. По ее итогам помощь оказана 369 первоклассникам и 893 ученикам других классов.