Общество

Ливневки и тротуары: дорогу вдоль ТЦ «Коллаж» ждет реконструкция

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Пензенские автомобилисты продолжают с нетерпением ждать ремонта дороги между торговыми центрами «Коллаж» и «Леруа Мерлен».

На плохое состояние проезжей части пензенцы регулярно жалуются в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко. Представители департамента ЖКХ города отмечали в ответ, что дорогу отремонтируют после того, как примут на баланс муниципальной казны. Пока же специалисты засыпали ямы щебенкой.

Однако горожан это не устроило.

«Сколько писали о дороге мимо ТЦ «Коллаж», «Леруа Мерлен». Позорище, центр города, дорогу не могут сделать. Стремные заплатки поставили. Извините, мы на своих машинах ездим, не на рабочих», - написал пользователь под постом врио главы региона во вторник, 31 августа.

На обращение отреагировала администрация Пензы. Оказалось, город уже принял проблемную дорогу на баланс.

«Управление капитального строительства разрабатывает проект на ее реконструкцию, предусматривающую расширение части дорожного полотна, строительство тротуаров, освещения, ливневой канализации. В качестве временной меры МУП «Пензадормост» проводилось устранение дефектов дорожного полотна литым асфальтом», - пояснили в мэрии.

Сроки реконструкции проезжей части пока не озвучены.

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Гость||

Теперь все дороги будут ремонтировать за счет бюджета, а не из кармана бизнесменов? Или это только на своих предпринимателей распространяется? Почему то я думал что прилегающую территорию должны предприниматели за свой счет делать. Тогда и дворы должны за счет бюджета в попядок привести, а не за счет жителей домов.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь все дороги будут ремонтировать за счет бюджета, а не из кармана бизнесменов? Или это только на своих предпринимателей распространяется? Почему то я думал что прилегающую территорию должны предприниматели за свой счет делать.
Дорогу делали владельцы Коллажа за свой счет. Но по ней едет множество машин к Леруа Мерлен, к Декатлону, к кварталу жилых домов, а еще больше транзитом между двумя проспектами. По факту это давно общегородская магистраль. А прилегающая территория, которую обслуживает сам Коллаж, и так огромная. Парковки, съезды с дороги...

Гость||

Гость писал(a):

Теперь все дороги будут ремонтировать за счет бюджета, а не из кармана бизнесменов?
попам это не говори, они от радости помрут.

Гость||

На месте коллажа по генплану Пензы должен быть Районный парк для Арбеково с озером и озеленением с разными аттракционами. А также выделен участок под цирковую школу. На этой территории мог бы разместится прекрасный пензенский цирк. Но для власти ГЕНПЛАН ПЕНЗЫ это не закон. Но всё может вернуться на круги.....

Имя: Гость
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