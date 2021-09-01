Ливневки и тротуары: дорогу вдоль ТЦ «Коллаж» ждет реконструкция

01.09.2021 | 13:00

Пензенские автомобилисты продолжают с нетерпением ждать ремонта дороги между торговыми центрами «Коллаж» и «Леруа Мерлен».

На плохое состояние проезжей части пензенцы регулярно жалуются в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко. Представители департамента ЖКХ города отмечали в ответ, что дорогу отремонтируют после того, как примут на баланс муниципальной казны. Пока же специалисты засыпали ямы щебенкой.

Однако горожан это не устроило.

«Сколько писали о дороге мимо ТЦ «Коллаж», «Леруа Мерлен». Позорище, центр города, дорогу не могут сделать. Стремные заплатки поставили. Извините, мы на своих машинах ездим, не на рабочих», - написал пользователь под постом врио главы региона во вторник, 31 августа.

На обращение отреагировала администрация Пензы. Оказалось, город уже принял проблемную дорогу на баланс.

«Управление капитального строительства разрабатывает проект на ее реконструкцию, предусматривающую расширение части дорожного полотна, строительство тротуаров, освещения, ливневой канализации. В качестве временной меры МУП «Пензадормост» проводилось устранение дефектов дорожного полотна литым асфальтом», - пояснили в мэрии.

Сроки реконструкции проезжей части пока не озвучены.