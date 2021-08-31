Общество

Вечная пробка в Ухтинке: дорогу на ул. Аустрина хотят расширить

Печать

В Департаменте ЖКХ Пензы приняли решение расширить проезжую часть улицы Аустрина от трассы М5 до границ областного центра.

Так чиновники хотят справиться с проблемой постоянных пробок в Ухтинке. На дороге организуют четыре полосы движения: две в направлении Бессоновки, две на Пензу.

Данное заявление сделал представитель департамента в ответе на вопрос жительницы области в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко, когда же решится проблема автомобильных заторов на данном участке.

Пока сроки начала и конца работ по расширению дороги не названы.

Ранее предполагалось, что с вечными пробками в Ухтинке сможет бороться изменение разметки. Линии по-новому нанесли в начале июня. Для направляющихся в Пензу сделали две полосы, из Пензы - одну. Между ними - сплошная линия.

Нововведение привело к тому, что пробка стала формироваться по направлению в Бессоновку. Автомобилисты стояли в ней по несколько часов вечерами.

Через месяц чиновники озвучили новый возможный выход из ситуации: «в целях исключения фактов остановки транспорта, следующего в прямом направлении, за транспортом, совершающим маневр левого поворота, рассматривается вопрос устройства местных уширений проезжей части дороги на участках с востребованным левым поворотом».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пока сроки начала и конца работ по расширению дороги не названы.
Лет через 10 )

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На дороге организуют четыре полосы движения: две в направлении Бессоновки, две на Пензу.
Ждите Бессоновские скоты. Лет 10 ждите и войте 2 раза в день.

Гость||

Этот заголовок уже несколько лет здесь.появляется. А воз и ныне там. Пустозвонство- это они могут.

Гость||

Обещать, не значит.....

Гость||

Гость писал(a):

Этот заголовок уже несколько лет здесь.появляется. А воз и ныне там. Пустозвонство- это они могут.
А вы еще разок за них проголосуйте.

Гость||

Гость писал(a):

А вы еще разок за них проголосуйте.
Обязательно проголосуем, не переживай. Скачи себе мимо

Гость||

Гость писал(a):

Ждите Бессоновские скоты. Лет 10 ждите и войте 2 раза в день.
тебя уже вычислили

Гость||

Гость писал(a):

А вы еще разок за них проголосуйте.

Обязательно проголосуем, не переживай. Скачи себе мимо

Что воешь, дурашка?

Гость||

Гость писал(a):

Что воешь, дурашка?
Мой друг, воешь здесь только один ты.

Гость||

Гость писал(a):

Что воешь, дурашка?

Мой друг, воешь здесь только один ты.

Ты мне вовсе не друг, твои друзья голосуют и воют, как и ты. Умишка тебе бы побольше, тогда бы не называл всех подряд скакунами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте