Вечная пробка в Ухтинке: дорогу на ул. Аустрина хотят расширить

31.08.2021 | 13:09

В Департаменте ЖКХ Пензы приняли решение расширить проезжую часть улицы Аустрина от трассы М5 до границ областного центра.

Так чиновники хотят справиться с проблемой постоянных пробок в Ухтинке. На дороге организуют четыре полосы движения: две в направлении Бессоновки, две на Пензу.

Данное заявление сделал представитель департамента в ответе на вопрос жительницы области в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко, когда же решится проблема автомобильных заторов на данном участке.

Пока сроки начала и конца работ по расширению дороги не названы.

Ранее предполагалось, что с вечными пробками в Ухтинке сможет бороться изменение разметки. Линии по-новому нанесли в начале июня. Для направляющихся в Пензу сделали две полосы, из Пензы - одну. Между ними - сплошная линия.

Нововведение привело к тому, что пробка стала формироваться по направлению в Бессоновку. Автомобилисты стояли в ней по несколько часов вечерами.

Через месяц чиновники озвучили новый возможный выход из ситуации: «в целях исключения фактов остановки транспорта, следующего в прямом направлении, за транспортом, совершающим маневр левого поворота, рассматривается вопрос устройства местных уширений проезжей части дороги на участках с востребованным левым поворотом».