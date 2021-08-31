В Пензенской области не снижается число новых пациентов с COVID-19

31.08.2021 | 13:24

Во вторник, 31 августа, в Пензенской области зарегистрировали 236 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся составило 63 530.

Региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости. Лидером по-прежнему является Пенза, за сутки в областном центре подтвердился 141 случай вируса.

31 новый пациент прибавился в Нижнеломовском районе, 18 - в Пензенском, 8 - в Бессоновском, 7 - в Сердобском, по 6 - в Земетчинском районе и ЗАТО Заречный, 5 - в Спасском районе, 4 - в Лунинском, 3 - в Наровчатском, 2 - в Каменском, по 1 - в Башмаковском, Белинском, Вадинском, Иссинском и Пачелмском.

За минувшие сутки выписаны 368 человек, всего с начала эпидемии инфекцию побороли 51 881 пациент. Зарегистрирована смерть 19 жителей области, общее число погибших от коронавирусной пневмонии - 2 159.