В Пензенской области хотят брать с пенсионеров 1 рубль за аренду 6 соток

31.08.2021 | 16:22

В правительстве Пензенской области обсуждается возможность предоставления пенсионерам льгот на оплату аренды земельных участков, находящихся в собственности региона либо тех, госсобственность на которые не разграничена.

Сейчас годовой размер арендной платы за землю, без торгов предоставленную в аренду для индивидуального строительства, ведения личного подсобного хозяйства или размещения гаражей, составляет 0,6% от кадастровой стоимости такого участка.

Предлагается установить для пенсионеров годовую плату в 1 рубль, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Эта льгота может распространяться только на один арендуемый участок.

«Ранее на региональном уровне было принято решение не повышать в 2022 году ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области. Также до 1 января 2023 года планируется не повышать цены на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости и не поднимать размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения», - напомнили в пресс-службе правительства региона.