Общество

В Пензенской области хотят брать с пенсионеров 1 рубль за аренду 6 соток

Печать

В правительстве Пензенской области обсуждается возможность предоставления пенсионерам льгот на оплату аренды земельных участков, находящихся в собственности региона либо тех, госсобственность на которые не разграничена.

Сейчас годовой размер арендной платы за землю, без торгов предоставленную в аренду для индивидуального строительства, ведения личного подсобного хозяйства или размещения гаражей, составляет 0,6% от кадастровой стоимости такого участка.

Предлагается установить для пенсионеров годовую плату в 1 рубль, если площадь участка не превышает 600 квадратных метров. Эта льгота может распространяться только на один арендуемый участок.

«Ранее на региональном уровне было принято решение не повышать в 2022 году ставки арендной платы за пользование государственным имуществом Пензенской области. Также до 1 января 2023 года планируется не повышать цены на земельные участки при продаже их собственникам недвижимости и не поднимать размер платы за увеличение площади земельных участков в результате перераспределения», - напомнили в пресс-службе правительства региона.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

типо по принципу: с паршивой овцы хоть клок шерсти?

Гость||

А с них и взять то больше нечего!

Гость||

Гость писал(a):

А с них и взять то больше нечего!
Телефонные мошейники помирают надо тобой со смеху

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте