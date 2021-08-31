В детском саду на улице Воронова появилась новая ясельная группа

31.08.2021 | 18:57

Максиму Яшину нет и 2 лет - он станет самым младшим воспитанником новой ясельной группы в детском саду № 7. 1 сентября ее открывают в помещениях, которые раньше занимали дошкольники. Их в районе улицы Воронова стало меньше, а ясли были очень нужны.

«Группа рассчитана на 20 детей, и мы полностью закрываем потребности микрорайона, открыв эту группу», - рассказала заведующая детсадом Вера Янкова.

Бывшие комнаты дошкольников не просто назвали яслями. Там сделали капитальный ремонт, обновили все - начиная от канализации и заканчивая мебелью и игрушками.

У Ольги Шалдыбиной есть старшая дочь, и женщина помнит, как сложно было несколько лет назад с местами в детсадах. А в этот раз и в очереди долго не стояли, и условия, созданные для малышей, пензячку поразили.

«Просто давно уже таких помещений не видела в детском саду. Очень приятно, я рада», - отметила Ольга.

Всего в Пензе в 2021 году создали 423 дополнительных места для дошкольников, из них 213 - для тех, кто младше 3 лет. Но проблема до конца не решена.

«У нас на сегодня около 300 мест не хватает для детей ясельного возраста - актуальный спрос у родителей детей, которые хотели бы пойти с 1 сентября этого года. Но это в основном проблема новых микрорайонов: ГПЗ, Дальнего Арбекова», - сообщил заместитель начальника Управления образования г. Пензы Федор Клемин.

Дошкольные учреждения строятся, новые группы открываются, но при этом общее количество малышей в городе становится меньше. Просто люди хотят видеть детские сады в растущих микрорайонах и именно рядом со своим домом, а не занимать свободные места. Они для дошкольников в Пензе есть.