Общество

По требованию О. Мельниченко будет разработан закон о границах участков

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В Пензенской области планируется разработать законопроект, согласно которому земельные участки, оформленные до 1 января 2022 года, будут узаконены в фактически имеющихся границах.

Инициатором разработки законопроекта стал врио губернатора Олег Мельниченко. На оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона в понедельник, 30 августа, он поднял проблему ошибок при уточнении границ земельных участков граждан.

«В Бессоновке возникла ситуация - группа граждан обратилась с просьбой о помощи. Земельные участки, на которых стоят жилые дома, расположены огороды, вдруг оказались в других границах после того, как произошел переход на съемку через космический спутник. И теперь данные не совпадают с тем, что было раньше», - изложил суть проблемы Олег Мельниченко, отметив, что в райцентре эта проблема касается не единичных домовладений, а жителей целых улиц.

«В результате жителей еще начинают штрафовать. И это носит массовый характер», - возмутился он такой несправедливостью по отношению к землевладельцам. По его словам, далеко не все из них могут позволить заплатить немалую сумму за определение границ участка по новым технологиям. Он назвал такой подход к решению проблемы «тренировкой» граждан, которая в итоге приводит к нарастанию социального недовольства.

По мнению главы региона, необходимо узаконить границы участков по их фактическому действию.

«Готовьте предложения, будем выходить с законодательной инициативой на федеральный уровень», - поставил задачу Олег Мельниченко.

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Гость||

короче там где самозахват был узаконить хотят мудренко придумали а вот порядок с самозахватом навести а да голосовалки же но в бессоновке там с голосовалками все отлажено как и везде в районах скока надо стока и на рисуем если даже и попадутся там наказание как мертвому припарки.

Гость||

А врио все требует и требует, еще не губер ни разу, а все требует и требует. Может и губером-то не будет, а требует. Я за него не буду голосовать!

Гость||

А когда Пенза станет мебельной столицей сурского края?

Имя: Гость
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