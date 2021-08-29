Росстат: в июле в регионе умерло рекордное число пациентов с COVID-19

29.08.2021 | 09:59

Согласно данным Росстата, в июле в Пензенской области скончалось рекордное количество жителей, заразившихся коронавирусом - 561.

Специалисты подсчитали, что для 258 пациентов опасный вирус явился основной причиной гибели (в каждом из случаев COVID-19 был идентифицирован).

Три человека скончались не от коронавируса: болезнь не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Региональный оперативный штаб в июле сообщил о 543 погибших от коронавирусной инфекции.

По данным Росстата, всего с мая 2020 года по июль 2021-го в Сурском крае скончались 3 974 заразившихся жителей региона. В июне текущего года зарегистрировали 268 смертей, в мае - 199, в апреле - 210, в марте - 288, в феврале - 279, в январе - 434, в декабре прошлого года - 481.