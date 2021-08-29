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Общество

Росстат: в июле в регионе умерло рекордное число пациентов с COVID-19

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Согласно данным Росстата, в июле в Пензенской области скончалось рекордное количество жителей, заразившихся коронавирусом - 561.

Специалисты подсчитали, что для 258 пациентов опасный вирус явился основной причиной гибели (в каждом из случаев COVID-19 был идентифицирован).

Три человека скончались не от коронавируса: болезнь не оказала существенного влияния на развитие смертельных осложнений.

Региональный оперативный штаб в июле сообщил о 543 погибших от коронавирусной инфекции.

По данным Росстата, всего с мая 2020 года по июль 2021-го в Сурском крае скончались 3 974 заразившихся жителей региона. В июне текущего года зарегистрировали 268 смертей, в мае - 199, в апреле - 210, в марте - 288, в феврале - 279, в январе - 434, в декабре прошлого года - 481.

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Гость||

Очень грустно и печально,что рекорды в регионе по смертности!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Согласно данным Росстата, в июле в Пензенской области скончалось рекордное количество жителей, заразившихся коронавирусом - 561
Прививаться надо было, а не хайлом вертеть. Многие были бы живы.

Гость||

Прискорбность в том, что некоторые сейчас умершие могли бы жить, если бы вовремя привились. В Ярославле местный депутат, который рьяно выступал против прививок, умер от короновируса. Как говорится - не смеши Бога.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

3 974 заразившихся жителей региона.
закон природы слабый не выживает.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.08.2021 10:39|

Прискорбность в том, что некоторые сейчас умершие могли бы жить, если бы вовремя привились.

Если организм не может бороться с вирусом там вакцинация не поможет там покой

Гость||

А что, разве прививки и поправки не работают? Хи-хи

Гость||

Врачи так и лечить не научились или раньше занижали?....

Гость||

А почему же по столько не умерало, когда жижинации не было?

Мотовилов (гость)||

Гость писал(а): А почему же по столько не умирало, когда жижинации не было?

-------------------------------------------------------

Это большой успех в деле пополнения пенсионного фонда и снижения продуктовой нагрузки на экономику. Наиболее успешные труженики ограничения роста населения будут отмечены.

Гость||

А почему penzainform.ru писал(a):

Росстата
не жилает знать сколько в действительности в области переболело ковидом?

Гость||

Мы уже знаем что переболевших в области что около 60000 это те кто обращался в мед.учреждение и кому оказывалась мед.помощь. Однако переболевших ковидом и не обращавшихся за мед.помощью то же есть и видеться мне ех в несколько раз больше чем 60000.

Имя: Гость
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