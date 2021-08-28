За сутки COVID-19 выявлен у жителей 2 городов и 11 районов области

28.08.2021 | 12:24

В субботу, 28 августа, региональный штаб сообщил о 237 новых случаях COVID-19, подтвержденных за минувшие сутки.

160 человек заболело в Пензе, 28 - в Бесоновском районе, 16 - в Башмаковском.

Однозначными числами отмечено количество заболевших в Заречном (7), в Шемышейском районе (6), Иссинском (5), Лунинском, Нижнеломовском и Пензенском (по 3), Мокшанском и Сердобском (по 2), Бековском и Никольском районах (по 1).

В общей сложности с начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировано 62 830 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период выздоровело 50 822 человека, в том числе 358 - 27 августа. Скончалось 2 110 пациентов с COVID-19, из них 19 - также 27-го числа.