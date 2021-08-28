Общество

За сутки COVID-19 выявлен у жителей 2 городов и 11 районов области

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В субботу, 28 августа, региональный штаб сообщил о 237 новых случаях COVID-19, подтвержденных за минувшие сутки.

160 человек заболело в Пензе, 28 - в Бесоновском районе, 16 - в Башмаковском.

Однозначными числами отмечено количество заболевших в Заречном (7), в Шемышейском районе (6), Иссинском (5), Лунинском, Нижнеломовском и Пензенском (по 3), Мокшанском и Сердобском (по 2), Бековском и Никольском районах (по 1).

В общей сложности с начала эпидемии в Пензенской области зарегистрировано 62 830 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот период выздоровело 50 822 человека, в том числе 358 - 27 августа. Скончалось 2 110 пациентов с COVID-19, из них 19 - также 27-го числа.

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Гость||

Зачем нам эти сводки с "фронта"каждый день вывешивают? Пусть штаб сам их изучает, чего людей тревожить дезой.

Гость||

Число заболевших в 2 раза выше, чем год назад. Смертность ужасающая. Никаких мер профилактики нет: предприятия общественного питания работают, торговля спиртным и сигаретами без ограничений, народ пьянствует до утра!

Имя: Гость
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