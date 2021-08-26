Сетевое издание|18+|Четверг|26 авг 2021|16:19
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Общество

Жители дома на Циолковского больше недели страдали от запаха из подвала

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Жители улицы Циолковского, 19, пожаловались в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» на воду, стоящую в подвале больше недели. Горожанам пришлось ждать аварийную бригаду горводоканала.

«Это какой-то беспредел! Управляющая компания ждет, когда горводоканал откачает воду из колодца, а до горводоканала дозвониться нереально, никто не берет трубку. А запах в подъезде и квартире - это просто не описать словами какой ужас! Да пошли комары, мы все ходим покусанные. Когда же решится проблема с переполненными колодцами?» - спросили пензенцы.

Их вопрос редакция направила в ресурсоснабжающую организацию. В четверг, 26 августа, был получен ответ. Согласно ему, засор канализации устранен специалистами 23-го числа.

«Порядка девяти комплексных аварийных бригад по обслуживанию сетей ежедневно устраняют около 30-40 засоров. Засоры устраняются с помощью гидродинамической машины, которая промывает сети канализации водой под высоким давлением», - пояснил технический директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

По его словам, число выполненных заявок на устранение засоров меньше количества вновь поступающих. Чаще всего причиной подобных ЧП становятся пензенцы, которые спускают в канализацию нежидкие бытовые отходы, нерастворимые и биологически неразлагаемые предметы.

Александр Наголюк добавил, что за состояние канализации внутри дома отвечает УК. Если в подвале стоит вода, то причина - неисправное внутридомовое оборудование.

«В соответствии со строительными нормами и правилами даже при забитом внешнем колодце хозяйственно-бытовые стоки не должны попадать в подвальные помещения. То есть стык выхода канализационного коллектора из дома должен быть загерметизирован», - рассказал он.

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Гость||

Бывает так воняют трупы в колодцах и подвалах...

Гость||

Так они же сами голосовали за это и снова проголосуют. Почему страдали?

Гость||

Ковыряю спицей в носу,вдруг нюх пропал.

Гость||

Спросите ооо Горводоканал сколько было бригад до оптимизации кадров)) от этого и нюхаете неделями дерьмо))

Гость||

Кто то еще сомневается, что весь город в говне?

Имя: Гость
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