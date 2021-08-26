Врио губернатора проведет прямой эфир перед началом учебного года

26.08.2021 | 15:42

В понедельник, 30 августа, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко проведет в соцсетях прямой эфир, посвященный новому учебному году. Об этом он сообщил своим подписчикам 26-го числа.

«Как офлайн, так и онлайн не могу обойти своим внимание эту важнейшую для всех нас тему. В ходе рабочих поездок по районам удалось оценить состояние десятков детских садов, школ и колледжей - вопросов у родителей и работников заведений накопилось много. Знаю, что еще больше их у тех, с кем не было возможности пообщаться лично», - обратился он к пользователям.

На наиболее актуальные вопросы Мельниченко пообещал ответить в прямом эфире.

Трансляция состоится на его страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instаgram, начало в 16:00. Оставлять сообщения можно в комментариях под постами с анонсом.

Этот эфир будет третьим по счету. Первый посвящался дорожному строительству, второй - качеству водоснабжения.