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Общество

В одном районе области за сутки выявили 40 случаев коронавируса

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В четверг, 26 августа, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 234 жителей Пензенской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Больше всего зараженных, как обычно, выявили в Пензе - 113 человек. Еще 40 - жители Нижнеломовского района, 31 - Пензенского, по 10 - Спасского и Бессоновского, 9 - города Заречного, 6 - Лунинского района, 4 - Мокшанского, по 3 - Иссинского и Наровчатского, 2 - Пачелмского, по 1 - Колышлейского, Сердобского и Шемышейского.

Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса еще 19 пациентов и выписке из больниц 331 человека.

За все время пандемии в регионе обнаружили 62 358 случаев COVID-19. 50 137 человек смогли выздороветь после болезни, 2 072 скончались.

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Гость||

Мракобесы-антипрививочники, вам "косточка" вброшена, начинайте мусолить. Охранники-шиномонтажники-бездельники, вам предоставлен шанс блеснуть здесь друг перед другом "познаниями" в вирусологии! Дерзайте, ату!

Гость||

За все время пандемии в регионе обнаружили 62 358 случаев COVID-19. 50 137 человек смогли выздороветь после болезни, 2 072 скончались.

А куда делись остальные 10 тыс?

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

А остальные находятся на лечении

Гость||

Ваксеры, начинай агитацию и проклятия антиваксеров!

Гость||

Ой боюсь-боюсь, бягу на прививку!

Гость||

Гость писал(a):

Ой боюсь-боюсь, бягу на прививку!
Если заболеешь, свою смелость и отвагу не теряй, к врачам не ходи:)

Гость||

Гость писал(a):

Если заболеешь, свою смелость и отвагу не теряй, к врачам не ходи:)
А ты из тех паникёров уродов что при t 37,1 скорую вызывает?

Гость||

Гость писал(a):

А ты из тех паникёров уродов что при t 37,1 скорую вызывает?
А ты из тех кондомов-правдоискателей, которых регулярно надевают любящие окружающие?

Гость||

А в Кузнецке вообще заболеваемость отсутствует?

Гость||

Гость писал(a):

А ты из тех кондомов-правдоискателей, которых регулярно надевают любящие окружающие?
Самто понял что написал маскобаран?

Гость||

В Кузнецке больных нет, только умирающие от Ковида.

Гость||

13-32, ну не надо. Не 10 тыс лечатся

Гость||

Маскобараны ваксеры посылают горячий привет с южного курорта, для умников антипрививочников находящихся в гаражах, на постах охраны или иждивенствующих в маминой квартире.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.08.2021 13:30|

За все время пандемии в регионе обнаружили 62 358 случаев COVID-19. 50 137 человек смогли выздороветь после болезни, 2 072 скончались.

А куда делись остальные 10 тыс?

ты чо дебил, болеют

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Имя: Гость
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