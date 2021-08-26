В одном районе области за сутки выявили 40 случаев коронавируса

26.08.2021 | 13:17

В четверг, 26 августа, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 234 жителей Пензенской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Больше всего зараженных, как обычно, выявили в Пензе - 113 человек. Еще 40 - жители Нижнеломовского района, 31 - Пензенского, по 10 - Спасского и Бессоновского, 9 - города Заречного, 6 - Лунинского района, 4 - Мокшанского, по 3 - Иссинского и Наровчатского, 2 - Пачелмского, по 1 - Колышлейского, Сердобского и Шемышейского.

Накануне оперштаб проинформировал о смерти от коронавируса еще 19 пациентов и выписке из больниц 331 человека.

За все время пандемии в регионе обнаружили 62 358 случаев COVID-19. 50 137 человек смогли выздороветь после болезни, 2 072 скончались.