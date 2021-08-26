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Общество

На подготовку региона к зиме выделили почти 1,4 млрд рублей

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Настала очередь и Сурского края отчитаться о проделанной работе. В Пензе прошло заседание федерального штаба - правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг.

«Познакомиться с региональной спецификой, понять проблематику, на таких совещаниях точечно обсудить вопросы, которые требуют вмешательства и помощи со стороны федеральных органов власти, наших компаний», - отметил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В регионе подготовлено к зиме более 600 котельных, это 76% от общего количества. Заменены километры ветхих сетей тепло-, водо- и электроснабжения.

«В Пензенской области подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с утвержденным графиком. В 2021 году на подготовку региона к зиме выделяется 1 млрд 385 млн рублей», - сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

В райцентрах и малочисленных населенных пунктах проводится переход потребителей на индивидуальное поквартирное отопление. Из 27 муниципальных районов на указанный способ переведены 15 муниципальных образований.

В городе Пензе в этом году начата модернизация систем теплоснабжения. Объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Когда отопление включат?

Гость||

Гость писал(a):

Когда отопление включат?
В сентябре.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021 году на подготовку региона к зиме выделяется 1 млрд 385 млн рублей
penzainform.ru писал(a):
Объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей.
Такие деньги придётся отбивать. Если при Белозерцеве отопительный сезон завершали 30 апреля то теперь возможно не ранее 15 мая.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с утвержденным графиком.
Значит отопление в Пензе опять включат преждевременно.

Гость||

Канализационный коллектор на по. Строителей поменяли уже )))

Гость||

Заменены километры ветхих сетей тепло-, водо- и электроснабжения

Это где интересно такое происходит, точно в Пензе или это скорее все в Москве. А Пенза плавает в воде и в говне.

Гость||

кому выделили - жирномордым, что на картинках тут?

Имя: Гость
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