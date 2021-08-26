На подготовку региона к зиме выделили почти 1,4 млрд рублей

26.08.2021 | 18:11

Настала очередь и Сурского края отчитаться о проделанной работе. В Пензе прошло заседание федерального штаба - правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Приволжского федерального округа к прохождению отопительного сезона 2021-2022 гг.

«Познакомиться с региональной спецификой, понять проблематику, на таких совещаниях точечно обсудить вопросы, которые требуют вмешательства и помощи со стороны федеральных органов власти, наших компаний», - отметил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В регионе подготовлено к зиме более 600 котельных, это 76% от общего количества. Заменены километры ветхих сетей тепло-, водо- и электроснабжения.

«В Пензенской области подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с утвержденным графиком. В 2021 году на подготовку региона к зиме выделяется 1 млрд 385 млн рублей», - сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

В райцентрах и малочисленных населенных пунктах проводится переход потребителей на индивидуальное поквартирное отопление. Из 27 муниципальных районов на указанный способ переведены 15 муниципальных образований.

В городе Пензе в этом году начата модернизация систем теплоснабжения. Объем инвестиций составит более 6 миллиардов рублей.