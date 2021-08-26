«Билайн» расширил зону покрытия сети и ускорил 4G-интернет в регионе

26.08.2021 | 11:28

«Билайн» поддерживает высокий темп развития сети в Пензе, Заречном, Кузнецке и во всей области. С начала 2019 года в Пензенской области сеть 4G выросла более чем на 70%. Новые базовые станции создают дополнительную емкость сети, что помогает клиентам еще больше общаться в социальных сетях, смотреть видео в самом высоком качестве, использовать мобильный интернет для работы и учебы.

Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах Пензенской области. Особое внимание было уделено покрытию 4G-сетью жилых массивов, образовательных и социальных учреждений, вокзалов, торговых и бизнес-центров.

Благодаря дополнительным базовым станциям клиенты все больше отдают предпочтение мобильному интернету. Уже в этом году жители области стали пользоваться 4G-интернетом в 1,5 раза больше.

Мобильный трафик растет, растут и скорости интернет-серфинга со смартфона. По итогам проведенных работ скорости мобильного интернета у абонентов «Билайна» увеличились в среднем на 50%.

Впервые 4G был запущен в городах Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Сердобске, поселке Мокшане, а также в ряде районов: Пензенском, Сердобском, Кузнецком, Нижнеломовском, Бессоновском, Мокшанском, Городищенском, Колышлейском, Пачелмском, Малосердобинском и Наровчатском.

Кроме строительства новых базовых станций, в 2021 году технические специалисты «Билайн» расширили полосу частот в диапазоне LTE 1 800 МГц, что для роста скорости сравнимо с увеличением количества полос на шоссе. Теперь скорости стали еще выше даже в час пик, и контент быстро доставляется до клиентов: можно качать, смотреть фильмы онлайн и общаться по видеосвязи даже там, где всегда многолюдно, - 4G хватит на всех.

Карта покрытия связью «Билайна» и тарифные предложения на penzenskaya-obl.beeline.ru.