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Общество

Коротко и по существу: продукцию из Пензы выставили на форуме «Армия»

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На VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», открывшемся 22 августа в подмосковной Кубинке, свою продукцию представил ряд пензенских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Форум «Армия-2021» - диалог лидеров мировой военно-технической сферы, представителей власти, экспертного и научного сообществ. На нем действует одна из крупнейших мировых выставок с масштабной демонстрацией военной и специальной техники, вооружения, технологий, материально-технического обеспечения и строительства. Фактически это авторитетнейшая площадка передовых идей и разработок.

Насыщенная программа выставочных, демонстрационных и научно-деловых мероприятий позволяет российским и зарубежным специалистам не только обменяться опытом, но и установить новые связи и укрепить уже имеющиеся деловые отношения. Форум дает отличную перспективу предприятиям, выпускающим продукцию для ОПК: материалы, комплектующие, производственное оборудование.

В Пензенской области с советских времен многие предприятия работали в сфере оборонно-промышленного комплекса страны. И сейчас ряд из них нарастили свой потенциал и выпускают изделия, востребованные как в России, так и за рубежом. Именно от их деятельности зависит безопасность государства и укрепление имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

На выставке в конгрессно-выставочном центре «Патриот» свою продукцию представили АО «Радиозавод», научно-производственные предприятия «Рубин» и «Электроприбор», ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко» и его филиал НИКИРЭТ.

23 августа выставку посетил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Он осмотрел экспозицию пензенских промышленных компаний и отметил их высокую конкурентоспособность. По мнению главы региона, пензенская продукция востребована не только на российском рынке, но и за рубежом. Это неудивительно: предприятия модернизировали производство, имеют государственные заказы на продукцию оборонного комплекса и одновременно выпускают товары гражданского назначения.

Олег Мельниченко подчеркнул, что на международном форуме «Армия-2021» пензенские предприятия представили продукцию высокого качества.

«Надеюсь, это позволит привлечь к ней повышенное внимание, расширить деловые контакты, найти новых партнеров и дополнительные пути сбыта», - резюмировал он.

VII Международный военно-технический форум «Армия-2021» продлится до 28 августа.

Об ускорении темпов развития промышленного производства в регионе Олег Мельниченко в начале августа докладывал Президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства положительно оценил тот факт, что промышленное производство в Пензенской области не пострадало в период ковидных проблем, и нацелил врио губернатора на еще более активную поддержку инвесторов.

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Источник — фото pnzreg.ru
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