Пензенцев приглашают в ТЦ «Коллаж» на ярмарку «От Абхазии до Камчатки»

23.08.2021 | 09:00

С 19 по 29 августа в Пензе на первом этаже торгового центра «Коллаж» работает ярмарка фермерских продуктов «От Абхазии до Камчатки».

Продавцы обещают: «Попробовать дадим абсолютно все».

В обычных пензенских магазинах такие деликатесы купить невозможно. На ярмарке жители и гости областного центра смогут приобрести натуральные и экологически чистые фермерские и национальные продукты со всей России.

Все товары покупатели могут продегустировать перед тем, как отдать за них деньги.

В торговых рядах представлены знаменитые сыры из Адыгеи - мягкие и твердые, молодые и шестилетней выдержки, кубанское растительное и сливочное масло, копченная на ольхе и слабосоленая рыба, морепродукты и рыбные деликатесы: чавыча, семга, голец, зубатка, горбуша и камчатские кальмары.

Пензенцев ждет и широкий выбор мясных продуктов: и ароматные колбасы, и рулеты из телятины с орехами, копченные на ольхе, и кабан в гранатовом соке, и конина в маринаде, и заяц, и фазан, и классическая бастурма, и оленина, и легендарный хамон.

На ярмарке также можно приобрести различные приправы.

Трудно пройти и мимо рядов со сладостями. Орехи и сухофрукты, чурчхела, янтарный мед, халва и пастила, всевозможные виды варенья, включая экзотические (из лепестков роз, фейхоа, жасмина и зеленых грецких орехов) - это и многое другое предлагают производители. Есть экзотика из Армении - фаршированные фрукты, начиненные орешками.

Вся продукция изготовлена на основе натуральных ингредиентов, не содержит добавок и сопровождается сертификатами качества в соответствии с законами РФ.