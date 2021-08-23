Пациентку возмутило отсутствие горячей воды в больнице им. Бурденко

В воскресенье, 22 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница региона Ирина. Она рассказала о неудобствах, с которыми пришлось столкнуться в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.
«Скажите, пожалуйста, когда закончится бардак? Женское отделение гинекологии, целую неделю нет горячей воды. Это что за бардак?» - поинтересовалась женщина.
В пресс-службе городской администрации пояснили, что это связано с ремонтом теплосетей. «Проводятся плановые работы по подготовке к отопительному сезону», - отметили в мэрии.
Уточняется, что горячая вода должна пойти с 24 августа.
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Тогда должны быть бойлеры, в больнице никто ежедневные гигиенические процедуры не отменял, что за бардак. Почему молчит главврач, пусть называет сроки установки бойлеров