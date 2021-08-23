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Общество

Пациентку возмутило отсутствие горячей воды в больнице им. Бурденко

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В воскресенье, 22 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница региона Ирина. Она рассказала о неудобствах, с которыми пришлось столкнуться в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.

«Скажите, пожалуйста, когда закончится бардак? Женское отделение гинекологии, целую неделю нет горячей воды. Это что за бардак?» - поинтересовалась женщина.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что это связано с ремонтом теплосетей. «Проводятся плановые работы по подготовке к отопительному сезону», - отметили в мэрии.

Уточняется, что горячая вода должна пойти с 24 августа.

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Гость||

Тогда должны быть бойлеры, в больнице никто ежедневные гигиенические процедуры не отменял, что за бардак. Почему молчит главврач, пусть называет сроки установки бойлеров

Гость||

У хорошего хозяина в свинарнике чище,чем в наших "больницах".9900

Гость||

Гость писал(a):

Почему молчит главврач
вы забыли что неделю назад туда бывший министр встал на должность?!))))

Гость||

Так вы бойлерами пользоваться умеете?вам поставь,а через день сломаете,вы же все ломаете к чему прикасаетесь,научились и умеете только жаловаться

Гость||

13:26 по себе судите? Ну, так научитесь пользоваться бойлером, поверьте, там нет ничего сложного, не паникуйте и всë у вас получится

Гость||

Жуть

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Почему молчит главврач
вы забыли что неделю

> назад туда бывший министр встал на должность?!))))

совпадение? не думаю..

Гость||

Неприятное впечатление от госпитализации в больнице Бурденко, особенно гастроотделение

Гость||

В больницах, в любых отделениях должна быть горячая вода. Если Ее нет, то надо ставить вопрос о соответствии занимаемой должности главврача.

Гость||

Как у нас занимаются ремонтом теплотрассы, мы знаем. Месяц назад возле дома по улице Новый Кавказ, 8 разрыли яму...показали деятельность... и все... на этом остановились... горячей воды нет месяц, а видимость работы присутствует.... наверное, перед выборами все сделают ..а сейчас никому не надо. Это просто безобразие!!!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Скажите, пожалуйста, когда закончится бардак? Женское отделение гинекологии, целую неделю нет горячей воды. Это что за бардак?» - поинтересовалась женщина.
А у вора бездельника чиновника на стеночке аккуратно вмонтирован итальянский бойлер на 30-70 литров. Естественно купленный за нас счет и водичка там для бездельничка так же греется за наш счёт. А ещё этому бездельнику и кондиционер подвели и так же всё за наш счёт ...

Гость||

Гость писал(a):

А ещё этому бездельнику и кондиционер подвели и так же всё за наш счёт ...
Скажите всё это своим голосованием 19 сентября!!!

Голосуй не сердцем,а головой. Сердцем уже голосовали...

Имя: Гость
Комментарий:

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