Пациентку возмутило отсутствие горячей воды в больнице им. Бурденко

23.08.2021 | 12:05

В воскресенье, 22 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница региона Ирина. Она рассказала о неудобствах, с которыми пришлось столкнуться в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.

«Скажите, пожалуйста, когда закончится бардак? Женское отделение гинекологии, целую неделю нет горячей воды. Это что за бардак?» - поинтересовалась женщина.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что это связано с ремонтом теплосетей. «Проводятся плановые работы по подготовке к отопительному сезону», - отметили в мэрии.

Уточняется, что горячая вода должна пойти с 24 августа.