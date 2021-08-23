На зареченцев оформили кредиты из-за утечки паспортных данных

23.08.2021 | 16:53

21-летнего жителя Воронежа, который брал займы на имена зареченцев, разоблачили. Как оказалось, деньги от микрофинансовых организаций злоумышленник оформлял по паспортным данным своих жертв.

Согласно материалам дела, первый заем в 15 000 рублей подозреваемый получил в мае 2020 года, второй, сумму, превысившую 18 000 рублей, - в апреле 2021-го.

«Кредиты злоумышленник оформлял через интернет, используя фотографии документов зареченцев. Персональные данные подозреваемый получил незаконно», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МО МВД по ЗАТО.

Мошеннику грозит уголовный срок. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.