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Общество

На зареченцев оформили кредиты из-за утечки паспортных данных

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21-летнего жителя Воронежа, который брал займы на имена зареченцев, разоблачили. Как оказалось, деньги от микрофинансовых организаций злоумышленник оформлял по паспортным данным своих жертв.

Согласно материалам дела, первый заем в 15 000 рублей подозреваемый получил в мае 2020 года, второй, сумму, превысившую 18 000 рублей, - в апреле 2021-го.

«Кредиты злоумышленник оформлял через интернет, используя фотографии документов зареченцев. Персональные данные подозреваемый получил незаконно», - пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на МО МВД по ЗАТО.

Мошеннику грозит уголовный срок. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

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Гость||

а тех кто выдавал кредиты по копиям паспортов привлекать не будут?

Гость||

Пока таких "молодцов" и тех кто давал кредит не станут сажать лет на 5, ничего не изменится.

Страна погрязшая в преступности.

Гость||

Гость писал(a):

Страна погрязшая в преступности.
Вы ещё в 90-е не видали, малыш.

Имя: Гость
Комментарий:

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