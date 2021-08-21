В темном переулке: в Кузнецке будут искать негорящие фонари

21.08.2021 | 11:22

В пятницу, 20 августа, в администрации Кузнецка обсудили актуальную тему уличного освещения.

Мэр Сергей Златогорский сообщил, что ему поступает много жалоб от жителей города и на этом фоне прослеживается плохая исполнительская дисциплина - на эту дату в реестре числилось более 600 невыполненных заявок. На некоторых улицах полностью отсутствует освещения.

Восстановлено освещение в Южном и Юго-Западном микрорайонах города. В выходные дни, 21 и 22 августа, продолжатся работы на улицах Минской и Калинина. Стало светло и в районе школы № 4.

Технические причины быстрого выхода светильников из строя - скачки напряжения и незащищенность линии электропередач. Над этим предстоит системно работать.

«Сергей Златогорский поручил продолжать отрабатывать локальные участки наряду с выполнением единичных обращений. Для более оперативного решения задач в администрации решено создать рабочую группу, которая будет в ежедневном режиме вести мониторинг улиц, где нет освещения», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.