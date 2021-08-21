Сетевое издание|18+|Суббота|21 авг 2021|16:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Общество

В темном переулке: в Кузнецке будут искать негорящие фонари

Печать

В пятницу, 20 августа, в администрации Кузнецка обсудили актуальную тему уличного освещения.

Мэр Сергей Златогорский сообщил, что ему поступает много жалоб от жителей города и на этом фоне прослеживается плохая исполнительская дисциплина - на эту дату в реестре числилось более 600 невыполненных заявок. На некоторых улицах полностью отсутствует освещения.

Восстановлено освещение в Южном и Юго-Западном микрорайонах города. В выходные дни, 21 и 22 августа, продолжатся работы на улицах Минской и Калинина. Стало светло и в районе школы № 4.

Технические причины быстрого выхода светильников из строя - скачки напряжения и незащищенность линии электропередач. Над этим предстоит системно работать.

«Сергей Златогорский поручил продолжать отрабатывать локальные участки наряду с выполнением единичных обращений. Для более оперативного решения задач в администрации решено создать рабочую группу, которая будет в ежедневном режиме вести мониторинг улиц, где нет освещения», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

сколько денег из бюджета на рабочую группу выделили?))))

Гость||

А хрен ли их искать? Вот они...

Гость||

В центре города ни одного фонаря не горит ! Золотой , где штрафы , где посадки?

Гость||

Сколько слов, какая энергетика, группа, мониторинг, а в нашем дворе как небыло света, так и сейчас нет. Живу в Юго-западном.

Гость||

Гость писал(a):

В центре города ни одного фонаря не горит ! Золотой , где штрафы , где посадки?
он уже платиновый)

Гость||

Кузнецк - второй по величине город ДОТАЦИОННОГО и ДЕПРЕССИВНОГО региона - Пензенской области, где после 24.00 на улицах отключают свет, причем не только на второстепенных дорогах, но и на главных...

В лучшем случае Кузнецк - посёлок городского типа и то с натяжкой.

Гость||

Голден бой?)

Гость||

А в Пензе когда искать будут. Дорога от 32 до 65 школы, к примеру

Гость||

Мер объявил банде Черные фанари войну.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте