Пензячка за два года пристроила около 300 собак и кошек

Вита Бурякова в течение двух лет спасает бездомных животных и ищет им новых хозяев. У нее 12 подопечных.
«Мы обычные люди - семья, работа. Одно другому не мешает. Мы стараемся забрать животное с улицы до беды, не ждать, пока оно станет спинальником, лишится зрения, потому что у котят особенно быстрый обмен веществ, они очень быстро начинают заболевать и гибнуть», - рассказала волонтер Вита Бурякова.
Котенок Том был обнаружен в подвале вместе с мамой и сестрами. Все семейство обитало высоко на трубах.
«Возраст был две недельки, то есть они могли сорваться и погибнуть, разбившись с высоты. К сожалению, уже два котеночка найдены неживыми», - пояснила Вита.
Главная трудность в уходе за питомцами - финансы. У каждого должна быть миска, клетка, игрушки, а самое главное - еда.
«Малыши очень любят паштетики, но это очень дорого. Паштеты мясные мы варим сами», - отметила Вита.
За два года удалось пристроить около 300 собак и кошек.
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