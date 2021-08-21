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Общество

Пензячка за два года пристроила около 300 собак и кошек

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Вита Бурякова в течение двух лет спасает бездомных животных и ищет им новых хозяев. У нее 12 подопечных.

«Мы обычные люди - семья, работа. Одно другому не мешает. Мы стараемся забрать животное с улицы до беды, не ждать, пока оно станет спинальником, лишится зрения, потому что у котят особенно быстрый обмен веществ, они очень быстро начинают заболевать и гибнуть», - рассказала волонтер Вита Бурякова.

Котенок Том был обнаружен в подвале вместе с мамой и сестрами. Все семейство обитало высоко на трубах.

«Возраст был две недельки, то есть они могли сорваться и погибнуть, разбившись с высоты. К сожалению, уже два котеночка найдены неживыми», - пояснила Вита.

Главная трудность в уходе за питомцами - финансы. У каждого должна быть миска, клетка, игрушки, а самое главное - еда.

«Малыши очень любят паштетики, но это очень дорого. Паштеты мясные мы варим сами», - отметила Вита.

За два года удалось пристроить около 300 собак и кошек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

Добрая, хорошая женщина

Невероятно жалко зверей

Помогайте им

Гость||

Здоровья женщине,её близким и питомцам пушистым.Если бы мы все хоть немного стали добрее и человечнее жизнь другая стала. А кругом одно зло,зависть.а добрых людей сейчас уже считают не от мира сего.

Гость||

Помните люди, Бог создал и кошек, и собак! Не противьтесь божьей воле, помогайте этим животным, они посланы для испытания нам, людям!

Гость||

Замечательный человек.

Есть разница в ответственном отношении к животным и раскидыванием объедков по двору с криками кискискись

Гость||

Да тут таких "кискискис" в каждом дворе, да не одна. Как на работу ходят котов бродячих кормить

Гость||

Дай Бог здоровья этой женщине, святое дело делает.

Гость||

Молодец! Здоровья ей, а питомцам хороших хозяев!

Гость||

Это люди с большой буквы! Молодцы! Добро обязательно Вам вернется!

Гость||

Почет и уважуха таким людям. Животные намного лучше некоторых людей.

Гость||

Хорошо, что есть люди, способные делать добро. Здоровья и благополучия девушке и ее семье.

Гость||

Спасибо, милая девушка. Всех благ Вашей семье и удачи!

Гость||

Котенок в две недельки это вам не пятидесятилетний бомж, его легко пристроить.

Гость||

Гость писал(a):

Котенок в две недельки это вам не пятидесятилетний бомж, его легко пристроить.
а 50летний бомж очень хочет, чтобы его куда-то пристраивали? вы в этом уверены?

Имя: Гость
Комментарий:

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