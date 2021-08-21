Пензячка за два года пристроила около 300 собак и кошек

21.08.2021 | 18:43

Вита Бурякова в течение двух лет спасает бездомных животных и ищет им новых хозяев. У нее 12 подопечных.

«Мы обычные люди - семья, работа. Одно другому не мешает. Мы стараемся забрать животное с улицы до беды, не ждать, пока оно станет спинальником, лишится зрения, потому что у котят особенно быстрый обмен веществ, они очень быстро начинают заболевать и гибнуть», - рассказала волонтер Вита Бурякова.

Котенок Том был обнаружен в подвале вместе с мамой и сестрами. Все семейство обитало высоко на трубах.

«Возраст был две недельки, то есть они могли сорваться и погибнуть, разбившись с высоты. К сожалению, уже два котеночка найдены неживыми», - пояснила Вита.

Главная трудность в уходе за питомцами - финансы. У каждого должна быть миска, клетка, игрушки, а самое главное - еда.

«Малыши очень любят паштетики, но это очень дорого. Паштеты мясные мы варим сами», - отметила Вита.

За два года удалось пристроить около 300 собак и кошек.