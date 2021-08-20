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Общество

В Пензе спасатели успокоили женщину, сидевшую на перилах на 11-м этаже

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В четверг, 19 августа, пензенские спасатели шесть раз выезжали на социально-бытовые происшествия.

Так, в одном из случаев сотрудники ГУ «ППСЦ» совместно с полицейскими и врачами успокоили женщину, которая сидела на перилах балкона, расположенного на 11-м этаже. Ее благополучно вернули в квартиру.

«Кроме того, проведены работы по вскрытию дверей квартир для обеспечения доступа медицинских работников к нуждающимся в помощи, доступа мужчины-инвалида в свою квартиру, доступа родственников к женщине-инвалиду для ухода, транспортировка больного в автомобиль скорой помощи», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

В апреле прошлого года сотрудники Росгвардии спасли жизнь горожанки, пытавшейся совершить необдуманный поступок. Она стояла на краю моста через реку Суру. Люди в форме уговорили ее отойти от ограждения. Все закончилось благополучно.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Почему пожилые массово стали выпрыгивать из окон ? Нет у них выхода - смерть от ковида или с окошка ?

Гость||

Гость писал(a):

Почему пожилые массово стали выпрыгивать из окон ? Нет у них выхода - смерть от ковида или с окошка ?
Есть смерть от голода,после оплаты коммуналки и прочего...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

благополучно вернули в квартиру.
Скоро она из нее опять выйдет, и при чем тем же путем. Все счетчик запущен(((

Гость||

Гость писал(a):

Почему пожилые массово стали выпрыгивать из окон ? Нет у них выхода - смерть от ковида или с окошка ?
А где написано про возраст? Я просто не в кухххххсе

Гость||

Да что же с людьми происходит, сколько выбросились уже...

Гость||

Вернули суицидницу в квартиру.Как то непрофессионально.Оставить дома того,кто пять минут назад сидел на колеснице Аида,профессиональная глупость.

Гость||

это птица

Гость||

19.26 зачем проф помощь? ПФР спасибо не скажет

Гость||

Люди хотят уйти от все этого дерьма,а их отговаривают страдать ска.

Имя: Гость
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