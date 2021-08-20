В Пензе спасатели успокоили женщину, сидевшую на перилах на 11-м этаже

20.08.2021 | 17:55

В четверг, 19 августа, пензенские спасатели шесть раз выезжали на социально-бытовые происшествия.

Так, в одном из случаев сотрудники ГУ «ППСЦ» совместно с полицейскими и врачами успокоили женщину, которая сидела на перилах балкона, расположенного на 11-м этаже. Ее благополучно вернули в квартиру.

«Кроме того, проведены работы по вскрытию дверей квартир для обеспечения доступа медицинских работников к нуждающимся в помощи, доступа мужчины-инвалида в свою квартиру, доступа родственников к женщине-инвалиду для ухода, транспортировка больного в автомобиль скорой помощи», - сообщили в пожарно-спасательном центре.

В апреле прошлого года сотрудники Росгвардии спасли жизнь горожанки, пытавшейся совершить необдуманный поступок. Она стояла на краю моста через реку Суру. Люди в форме уговорили ее отойти от ограждения. Все закончилось благополучно.